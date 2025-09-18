Prosperidad Social informa días de pagos de los próximos ciclos de Jóvenes en Paz: cómo funcionará

¡Menores de 18 años también reciben subsidios en Colombia! Estas son 4 las ayudas que ofrece el Gobierno (Getty Images)

El programa del Departamento de Prosperidad Social, Jóvenes en Paz, es un programa liderado y coordinado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, que busca ofrecer una ruta integral de atención a los jóvenes para romper círculos de violencia y ayudar a la desvinculación de dinámicas criminales.

Su compromiso se basa en dos ejes principales que corresponden al componente educativo y el de corresponsabilidad. Como parte de la atención integral está prevista una transferencia monetaria condicionada según los compromisos de participación conforme a lo establecido en el programa.

Por esto, la entidad confirmó que el ciclo ocho de transferencias del programa Jóvenes en Paz, correspondiente a agosto, se realizará el martes 23 de septiembre de 2025.

Según informaron, un total de 15,962 jóvenes serán beneficiados, lo que representa una inversión para la entidad de 19.856 millones de pesos.

Así se encuentran distribuidos los beneficiarios en los departamentos:

Antioquia: 1.699 beneficiarios.

Bogotá: 900 beneficiarios.

Caldas: 438 beneficiarios.

Cauca: 941 beneficiarios.

Cesar: 1.227 beneficiarios.

Chocó: 5.471 beneficiarios.

Cundinamarca: 691 beneficiarios.

Nariño: 2.084 beneficiarios.

Norte De Santander: 545 beneficiarios.

Risaralda: 614

Valle del Cauca: 1.352 beneficiarios.

¿Qué cambios hay para los próximos ciclos?

El ciclo 9 (septiembre) está programado para pagar el 10 de octubre.

(septiembre) está programado para pagar el 10 de octubre. El ciclo 10 (octubre) será entregado el 30 de octubre, retomando lo que se considera el calendario regular de pagos.

(octubre) será entregado el 30 de octubre, retomando lo que se considera el calendario regular de pagos. Se recomienda a los beneficiarios estar pendientes de los canales oficiales de Prosperidad Social para posibles novedades sobre fechas o requisitos.

¿Quiénes pueden participar?

Para ser beneficiario del programa “Jóvenes en Paz” en Colombia, es necesario que tenga entre los 14 y 28 años, además de estar en situación de pobreza extrema o vulnerabilidad y residir en zonas rurales afectadas por la violencia o el conflicto armado. Asimismo, desde la entidad destacan que pueden hacer parte del programa aquellos jóvenes que corran el riesgo de estar vinculados a la criminalidad o a la explotación sexual.

Razones por las que puede perder el subsidio

Que no haya efectuado el cobro durante 2 ciclos de pago consecutivos en el caso de modalidad de giro o en el caso de rechazo del abono en Producto financiero.​ Cuando se compruebe que el documento de identidad del joven beneficiario del programa no se encuentre vigente.​ Cuando el beneficiario del programa reportado con cumplimiento se encuentre recibiendo de manera simultánea transferencias monetarias del orden nacional atribuidas a título individual, como Renta Joven, u otros beneficios económicos otorgados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

¿Cómo funciona la transferencia de hasta $ 1 millón por mes que hace este programa?

Un mínimo de horas de asistencia a cursos de emprendimiento , pedagogía para la paz y educación financiera.

, pedagogía para la paz y educación financiera. Un número de horas específicas de trabajo comunitario.

El monto que recibirá el beneficiario dependerá del porcentaje de cumplimiento de los componentes de educación y corresponsabilidad, que va desde el 100% hasta el 70%, ya que aquellos jóvenes que tengan un cumplimiento mensual menor NO tendrán derecho ningún monto.

