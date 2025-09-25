Precio del dólar en Venezuela HOY 25 de septiembre: esta es la cotización que reporta el BCV

El precio del dólar en Venezuela ha mantenido una constante alza durante el año 2025 por diferentes factores. Una de ellas, está ligada a las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos en medio de un contexto de tensión diplomática que se ha intensificado a raíz de la decisión del presidente Donald Trump de derribar embarcaciones que presuntamente transporten sustancias ilícitas desde Sudamérica.

Este tipo de medidas han limitado la posibilidad de que el país bolivariano pueda conectar con diferentes mercados en el exterior. De hecho, ha acudido a otros como China y Rusia para exportar petróleo y así evitar las sanciones implementadas por el gobierno norteamericano. Sin embargo, los barriles se venden a un precio mucho más bajo en comparación a otros territorios.

Por otra parte, hay ciudadanos que venden sus dólares en el mercado paralelo, donde la cotización es mucho más alta con respecto a la cifra oficial en Venezuela. para luego realizar sus pagos en bolívares en el comercio formal. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro viene generando una continua emisión de esta moneda para como una medida para fomentar su circulación, esta no tiene la misma confianza entre los compradores al momento de hacer diversas transacciones.

Le puede interesar: Precio del dólar en Colombia para HOY 25 de septiembre, según Banco de la República

Este factor también lleva a que muchos ciudadanos busquen comprar dólares a fin de evitar los efectos de la hiperinflación. No obstante, la baja circulación de la moneda en el mercado oficial hace que algunos acudan al paralelo o también decidan adquirir criptomonedas.

De acuerdo a un estudio realizado por la firma estadounidense Chainalysis, Venezuela es actualmente el noveno país con mayor penetración de activos digitales a nivel mundial por tamaño de población y el único en Latinoamérica que se ubica entre los primeros 20 lugares.

Precio del dólar en Venezuela para este jueves 25 de septiembre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar para este jueves 25 de septiembre de 2025 es de 171,8458 bolívares. Esto representa un nuevo incremento frente al valor reportado el día anterior (169,9761 bolívares).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer el precio que manejan las otras divisas, las cuales también incrementaron su valor en el país frente a la continua depreciación del bolívar. Estos son:

Euro: 201,73493999 bolívares.

201,73493999 bolívares. Yuan chino: 24,09909126 bolívares

24,09909126 bolívares Lira turca: 4,14492767 bolívares

4,14492767 bolívares Rublo ruso: 2,05189014 bolívares.

Vea también: Precio del café HOY en Colombia, 24 de septiembre, según el cierre de la bolsa de Nueva York

¿Cómo están las tasas de cambio en Venezuela para este jueves 25 de septiembre?

El Banco Central de Venezuela también informó los precios de las tasas de cambio para este jueves 25 de septiembre en caso de que desee hacer transacciones en dólares.