Visa Estados Unidos: estas son las personas que deberán pagar nuevo valor a partir de octubre 2025

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el aumento en las tarifas de diferentes tipos de visas. Una medida que entrará en vigencia a partir del próximo mes y, según el Departamento de Estado, busca ajustar los costos de los trámites consulares frente a la inflación y a los gastos administrativos.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el incremento de la visa de turismo y negocios (categoría B1/B2), la más solicitada por los colombianos. El valor pasará de 185 a 435 dólares, lo que equivale aproximadamente a $1.750.000 según la tasa de cambio actual.

Si los ciudadanos pagaron la tarifa de 185 dólares y la cita está confirmada antes del 1 de octubre, no le afecta el aumento. Si pagó, pero no tiene cita agendada antes de esa fecha, la embajada puede pedirle completar la diferencia.

Además de la visa de turismo, también se ajustaron los precios de otras categorías como la visa de trabajo temporal y la visa de inversionista. El Departamento de Estado enfatizó que los ajustes buscan garantizar un proceso consular sostenible, sin que esto signifique cambios en los tiempos de espera ni en los requisitos exigidos.

Frente a esta decisión, las autoridades colombianas recomendaron a los ciudadanos revisar con anticipación los trámites que necesiten realizar y programar sus solicitudes considerando las nuevas tarifas. Aunque el aumento no es inmediato, se aconseja a quienes tengan viajes previstos para los próximos meses que adelanten el proceso antes de la entrada en vigor de los nuevos costos. De esta forma, podrán evitar un gasto adicional y asegurar su cita en medio de la alta demanda que se registra en la embajada y los consulados estadounidenses en Colombia.