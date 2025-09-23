Martes 23 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Atención que desde hoy comienzan los cierres parciales de vías por el inicia de las obras del intercambiador de bomberos al norte de Armenia.

Así lo confirmó la secretaria de infraestructura de Armenia, Claudia Arenas que manifestó que habrá cierre a un carril en ambas calzadas en el tramo entre la glorieta de bomberos y la glorieta del bolo club sector de Nisa bulevar donde van a comenzaran los trabaos subterráneos de las redes de servicios públicos, estos cierres parciales serán hasta el mes de diciembre.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño manifestó que con el cierre de la calle segunda norte por las obras de EPA ya hay reguladores y agentes permanentes en las horas pico que se mantendrán ahora que inician los cierres parciales sobre la carrera 19 entre ambas glorietas, recomendó a los conductores que si no tienen que transitar por el sector tomen rutas alternar porque habrá congestión vehicular más allá del plan de manejo de tránsito.

El alcalde de Armenia James Padilla por su parte fue claro en manifestar que “Todos sabemos que las obras genera unos traumatismos, que hay unas personas inconformes, como ustedes lo han visto hoy, personas que se ven afectadas por el inicio y la ejecución de una obra, por eso este sábado vamos a tener una reunión en la cámara de comercio con las personas de este sector que se han visto realmente afectadas para llegar a unos acuerdos y estamos absolutamente convencidos de que de parte de la administración estamos dispuestos a ello”

Comerciantes y residentes del sector de la calle segunda norte de Armenia evidencian las dificultades por los cierres viales debido a las obras de alcantarillado.

Ya inició el cierre de la calle segunda norte en el sector del Coliseo del Café de la ciudad por las obras de Empresas Públicas para la reposición de alcantarillado.

Caracol Radio se desplazó hasta la zona para hablar con los ciudadanos sobre la situación que sin duda genera un impacto negativo en materia económico y de movilidad. La comerciante y residente del sector, Adriana Quintana evidenció que es alta la preocupación por la situación porque, aunque reconocen la importancia de la intervención, el panorama que se proyecta no es nada alentador.

Aseguró que su local comercial donde vende desde artículos para aseo hasta desayunos y almuerzos queda al frente del conjunto residencial donde vive junto con sus hijas por lo que considera se ve doblemente afectada ya que cuando se da un cierre por obras es claro que la disminución de público es notoria impactando directamente en las ventas.

Resaltó que la petición estaba encaminada a que el cierre se diera en un lado de la vía y que la otra quedará habilitada mientras realizan el proceso de intervención y viceversa con el fin de que la afectación no sea tan grande, sin embargo, considera no se tuvo en cuenta la petición.

Ante lo que proyectan por los meses de cierre advirtió que ya hay comerciantes de la zona que han preferido irse para evitar mayores afectaciones económicas debido a la contingencia.

el gerente de EPA, Paulo César Rodríguez Ospina, explico que durante el tiempo de ejecución del proyecto que se estima en 4 meses, El primer momento, que tendrá una duración de dos meses, contempla el cierre total de la calle 2 Norte desde la carrera 19, con redireccionamiento del flujo vehicular hacia tres vías alternas.

En el segundo momento, se aplicará un cierre parcial en la calle 2N entre las carreras 18 y 17, habilitando la ruta: giro a la derecha desde la calle 2N hacia la carrera 18, continuando hasta la calle 1N y luego girando a la izquierda por la carrera 17 para retomar la calle 2N. Para la salida del sector de clínicas, el flujo vehicular continuará por la calle 2N hasta la carrera 18.

El tercer momento ampliará el cierre de la calle 2N entre las carreras 17 y 15. Allí, los vehículos ingresarán por la calle 2N hasta la carrera 17, realizando un giro a la izquierda hacia la calle 3N, que será habilitada temporalmente en doble sentido para garantizar la movilidad. La salida se mantendrá igual a la del segundo momento, utilizando la calle 2N hacia la carrera 18.

Desesperados están los familiares de Ana María Ramírez Ocampo, joven de 17 años, quien fue vista por última vez el viernes 19 de septiembre de 2025 en el Parque Fundadores de Armenia.Sus familiares piden la colaboración de la comunidad para dar con su paradero quien tenga alguna información que ayude a encontrarla, comunícate de inmediato al 3104994885.

Dos hechos de vandalismo se presentaron el fin de semana en los municipios de Calarcá y Génova en el Quindío

No hay derecho, las instalaciones de la Personería del municipio de Calarcá fueron epicentro de vandalismo. Las autoridades avanzan en las investigaciones

El personero del municipio, Jorge Triana dio a conocer la situación donde este fin de semana fueron rotos varios vidrios del lugar generando la afectación en la infraestructura.

Afirmó que quitaron las láminas de las ventanas de la parte de afuera y rompieron los vidrios con el objetivo de ingresar al ligar al parecer con fines delictivos. Lamentó el caso por eso solicitó establecer soportes en las ventanas y están consecución de cámaras de seguridad y sistema de alarmas para mejorar las condiciones de seguridad del lugar.

En videos de cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que un hombre provoca daños en postes del alumbrado público en el municipio de Génova, Quindío.

El hecho se registró el domingo 21 de septiembre sobre las 12:43 de la media noche en la denominada calle del medio del bello rincón quindiano como es conocido el municipio de Génova, dónde le propina puntapié (patadas) a los postes sin ninguna razón y sigue caminando como si nada, el autor de los daños fue capturado por la Policía

Empresas Públicas de Calarcá EMCA y la administración municipal realizan la socialización de la obra de rehabilitación de la Carrera 25 entre calles 30 y 35 de Calarcá.

En el encuentro, los asistentes conocen pormenores del proyecto que tendrá una inversión de aproximadamente 5.800 millones de pesos (entre la obra e interventoría) que serán financiados con recursos propios y de regalías y que tiene como objetivo garantizar la adecuada movilidad peatonal, alternativa y vehicular en esta importante zona del municipio.

En el Quindío después de cinco años no se registraron homicidios en el marco de la celebración de amor y amistad

Un balance muy positivo dejó esta importante fecha en el departamento donde el trabajo operativo de las autoridades fue clave para hacerle frente a la criminalidad.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía en el Quindío enfatizó en que después de cinco años es relevante destacar que no se presentaron hechos de afectación a la vida.

Informó que en materia de operatividad se registraron 20 capturas donde 19 fueron en flagrancia; 11 por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, dos por porte ilegal de armas fuego, una por lesiones personales, una por hurto, una por violencia intrafamiliar, otra por contaminación ambiental entre otros.

Asimismo, indicó que incautaron 759 dosis de cocaína y sus derivados, 154 armas cortopunzantes y 106 Sixpack de cerveza.

Lamentó el hecho de que resultaron cinco personas lesionadas con armas blancas en los municipios de Montenegro, Pijao y Armenia en los barrios Tres Esquinas, La Arboleda y Granada, sin revestir mayor gravedad y afectaciones a la vida.

Destacó que durante el fin de semana de celebración de amor y amistad recibieron 1.192 llamadas con requerimientos ciudadanos, entre ellas 273 por riñas y 254 por alto volumen.

La Secretaría de Gobierno y Convivencia de Armenia, a través del área de Bienestar Animal, atendió en las últimas horas un llamado comunitario para atender una denuncia ciudadana por presunto maltrato, que dejó desde hoy lunes 22 de septiembre, bajo su custodia, una canina.

El animal está recibiendo atención médica veterinaria en una clínica especializada, conforme a los protocolos establecidos por el municipio para garantizar la protección, recuperación y bienestar de los seres sintientes.

La intervención se realizó de manera inmediata, luego de que la denuncia fuera divulgada por la comunidad en redes sociales. En articulación con la Policía Ambiental, se adelantó un operativo de inspección y control, en el que se identificó a la canina con signos de alteración sistémica.

El propietario del animal, quien se desempeña como reciclador, accedió voluntariamente a entregarla para su valoración médica. Durante la visita al lugar de residencia, las autoridades constataron que la canina contaba con condiciones básicas de alimentación y cuidado. Sin embargo, se consideró necesaria su atención médica especializada para salvaguardar su salud.

Hay preocupación de las autoridades por los constantes ataques contra servidores públicos, policías, soldados, personal de la secretaria de gobierno y demás, en el último caso un habitante de la calle agredió a funcionarios de la secretaria de gobierno que de alguna forma respondieron y por eso se inicia la investigación

Desde el sindicato de educadores del Quindío califican como incertidumbre el panorama de salud y que hasta el momento no reciben los resultados de la elección para el prestador del primer nivel

Y es que en el mes de agosto se llevó a cabo la convocatoria para la elección de los prestadores de salud del primer nivel para el magisterio, sin embargo, hasta la fecha no hay resultados del proceso.

El presidente del sindicato de educadores del departamento, Suteq, Esteban Bernal dijo que la incertidumbre es grande porque no hay respuesta de la Fiduprevisora sobre la elección que es clave para el mejoramiento en materia de prestación de los servicios de salud.

Reconoció que la preocupación es mayor por el consejo de ministros que se realizó el pasado 15 de septiembre que fue liderado por el presidente Gustavo Petro, con relación a las dificultades del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) por eso espera mejore el panorama con acciones contundentes.

El Bienestar Familiar en el Quindío reconoció las dificultades para contratar madres comunitarias

La directora encargada del ICBF regional en el departamento, Alexandra Candelo se refirió a las razones que han desencadenado el déficit de madres comunitarias que tienen el objetivo de atender y cuidar a los niños del departamento.

Reconoció que no es fácil prestar esta modalidad porque funciona en la vivienda de la madre comunitaria y no todas están dispuestas a dar un espacio para atender a 12 menores de lunes a viernes.

El otro factor que dio a conocer tiene que ver con que el departamento es uno a nivel país con la tasa de envejecimiento más alta por eso no nacen tantos niños como se daba anteriormente lo que genera bajas coberturas.

El viceministro para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón Olave; el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al Maliki; y un selecto equipo de panelistas, tomarán parte hoy martes 23 de septiembre en el II Foro Internacional de Derechos Humanos, Seguridad Humana y Defensa de la Vida ‘Construyendo Paz desde los Territorios’, que se cumplirá en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia.

La comisión Primera permanente de la Asamblea Departamental del Quindío aprobó en primer debate los proyectos de ordenanza No. 017 y 018 de 2025, por medio de los cuales se establecen y aprueban oficialmente 22 límites municipales del departamento. Con esta iniciativa, el Quindío se convierte en el primer departamento del país en adelantar un proceso integral de delimitación municipal,

Estudiantes del programa de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, Seccional Armenia, llenaron de arte y vida los espacios de la Institución Educativa Antonio Nariño en La Tebaida, con la entrega de tres murales inspirados en la biodiversidad de flora y fauna que caracteriza a nuestra región.

En deportes, La quindiana Luz Marina Quintín logró dos medallas de bronce en Juegos Mundiales de Trasplantados que en el 2025 se llevaron a cabo en Alemania en atletismo.