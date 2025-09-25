Juan Guillermo Cuadrado, expulsado en eliminación del Pisa en la Copa Italia

Juan Guillermo Cuadrado se fue expulsado en el partido por Copa Italia / Getty Images / Image Photo Agency

Juan Guillermo Cuadrado fue titular por primera vez en la Copa Italia con el Pisa, equipo al que llegó a principios de agosto. Cuadrado solo había tenido actividad en la Serie A, sumando 84 minutos en tres partidos.

El colombiano había tenido una buena actuación en el partido frente a Torino, hasta que en el minuto 62 fue expulsado. El compromiso finalizó 1-0 a favor del conjunto dirigido por Marco Baroni, gracias a la anotación de Cesare Casadei (9′).

Así fue la expulsión de Cuadrado en el partido

Cuando transcurría el minuto 61, Ardian Ismajli, jugador del Torino, recibió la pelota tras pase de Ali Dembélé dentro del área, mientras el antioqueño corría en busca del balón, le dijo algo al árbitro, quien no dudó en detener el partido y mostrarle la tarjeta roja.

De inmediato, Cuadrado le reclamó al árbitro, pero no hubo vuelta atrás. El enojo del ‘Panita’ fue evidente, tras retirarse de la cancha, el equipo terminó con diez hombres en el terreno, quedando en desventaja frente al Torino.

❌😳 EXPULSADO JUAN GUILLERMO CUADRADO.



Al parecer, el jugador le gritó algo al árbitro y no le gustó.



pic.twitter.com/Wf10VFfDym — Toque Sports (@ToqueSports) September 25, 2025

Por su parte, Duván Zapata no sumó minutos con el Torino en este partido, ya que no fue titular ni tampoco entró durante el segundo tiempo. Sin embargo, en la derrota ante al Atalanta (0-3), ingresó a partir del minuto 60′, sustituyendo a Giovanni Simeone, aunque erró un cobro desde el punto penal.

El equipo de Cuadrado quedó eliminado de la Copa y se encuentra en la penúltima casilla de la Serie A con apenas un punto, tras obtener tres derrotas consecutivas y un empate.