Horóscopo del profesor Salomón HOY 25 de septiembre: Aries y Libra deben corregir muchas cosas

A través de las cartas, el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, realizó diferentes recomendaciones a muchos signos para que puedan corregir ciertos aspectos en su vida personal o laboral y así garantizar que las cosas fluyan de manera correcta.

En algunos casos, hay que dejar de lado los recuerdos negativos y las ataduras que no le permiten avanzar en lo que quiere. Asimismo, este jueves 25 de septiembre es una buena oportunidad para controlar su temperamento y no desesperarse ante las circunstancias que hay a su alrededor, ya que recibirá el triunfo y la recompensa por aquello que tanto estaba esperando.

Horóscopo para este jueves 25 de septiembre de 2025

Aries

Hay que saber controlar su mal carácter para que no le impida alcanzar los proyectos que quiere. Sin embargo, tendrá bendición y éxito; por lo tanto, todo lo que quiera lo va a lograr.

Número: 9613

Tauro

Es importante tomarse un descanso ante el estrés que ha venido acumulando en estos días. Una buena opción es ir a destinos rodeados de mar o de naturaleza para recargar energías y que fluyan las ideas en todo lo que realice.

Número: 8047

Géminis

No se deje atar por nada ni por nadie, ya que los apegos no le ayudarán a crecer. Por otra parte, habrá prosperidad en el trabajo por una nueva oportunidad o un ascenso, lo que además le garantizará estabilidad económica.

Número: 3459

Cáncer

Deje que las cosas fluyan y no se desespere tanto, ya que así todo lo que desee llegará en el momento oportuno. También debe controlar su temperamento para evitar los bloqueos y no perder las grandes oportunidades. Asimismo, recibirá prosperidad en la parte económica.

Número: 1586

Leo

Es un buen día para fortalecer o mejorar sus relaciones afectivas, ya sea con su pareja o dentro de su familia. Por otra parte, hay quienes comenzarán sus estudios o accederán a un curso. Asimismo, recibirá propuestas para llevar a cabo una sociedad, pero debe analizar si esto le conviene.

Número: 0451

Virgo

Hay que mirar cómo están sus relaciones en el trabajo, bien sea con su jefe o sus compañeros, con tal de equilibrar este aspecto. También es importante dejar atrás aquellos recuerdos o cosas del pasado y enfocarse en el presente para que su vida sea positiva.

Número: 1188

Libra

Se vienen momentos de viajes a diferentes partes del mundo que le dejarán enseñanzas importantes. En cuanto al amor, debe examinar en qué aspectos debe mejorar o corregir para cultivarlo de forma positiva.

Número: 1544

Escorpio

Los juegos de azar y la suerte estarán a su favor, por lo que es bueno aprovechar la oportunidad, así como en proyectos que involucren compra, venta, mejora o remodelación de vivienda.

Número: 8954

Sagitario

Debe tener mucho cuidado con la gente traicionera, ya que hay personas a su alrededor con comentarios inapropiados, incluso podrá saber de dónde vienen. Entretanto, se vienen días cargados de mucho trabajo y viajes importantes que le dejarán buenas prestaciones.

Número: 6820

Capricornio

Siga adelante en su vida a pesar de que los proyectos no fluyan como esperaba. Para ello, necesita algo de esfuerzo para recibir su recompensa por aquello que ha venido haciendo bien. También tendrá la oportunidad de asumir un rol de poder y de fortaleza.

Número: 8765

Acuario

Es importante revisar la parte laboral para saber qué puede cambiar y hacer las cosas mejor cada día. También es bueno hacerse un chequeo médico para revisar cómo está su salud y evitar complicaciones.

Número: 1236

Piscis

Habrá estabilidad, firmeza y logro en su vida. También recibirá la visita de personas que hace tiempo no ve o que no conoce. Asimismo, puede recibir aquello que quiere lograr; por lo tanto, pida esa ayuda al universo.

Número: 2225