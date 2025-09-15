¿Qué significa soñar con personas que ya fallecieron? Esto dice la ciencia

El sueño de las personas es considerado uno de los aspectos de mayor importancia cuando se trata del bienestar, pues durante este tiempo, se repara tanto el cerebro como el cuerpo, lo que ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo. Por esto, se recomienda un buen descanso nocturno que aporte al correcto funcionamiento del organismo.

Dada su importancia y a diferentes incógnitas que existen alrededor de dormir y los sueños, este tema es una de las principales ramas de estudio de la psicología, pues a pesar de que se ha hablado mucho acerca del significado de los sueños, los especialistas del tema han coincidido en que es complejo establecer un significado general, sin embargo, se ha afirmado que los sueños pueden tener relación con diferentes sentimientos, recuerdos y emociones que se encuentran en el subconsciente.

De acuerdo a esto, referente al significado detrás de soñar con personas que ya han fallecido, usualmente familiares, se ha establecido que puede hacer parte del desarrollo de un duelo, pues el cerebro busca traer mediante el sueño al ser amado que ha perdido.

Razones de soñar con personas fallecidas

Dentro de estos procesos, se han establecido diversas razones que puedan justificar los sueños con personas que ya han fallecido, son las siguientes:

Proceso del duelo: El cerebro humano utiliza los sueños como una herramienta para acostumbrarse a la falta de un ser querido, para a su vez, demostrar emociones inconscientes, esto con el fin de posibilitar la naturaleza del duelo. Conexión emocional: Esta razón se fundamenta en la necesidad de mantener viva la memoria de una persona, por esto, al soñar con el fallecido, lo que se busca en volver a sentir cercanía con esa persona que ya no está o de revivir momento que causan nostalgia. Asuntos no resueltos: usualmente una de las principales razones por las cuales se tienen estas experiencias, se relaciona a una reacción del subconsciente que refleja la necesidad de cerrar ciclos o expresar sentimientos reprimidos, como la culpa o la gratitud. Mensajes: La psicología ha asociado los sueños con personas fallecidas, como un mecanismo del subconsciente para enviar mensajes que la persona debe considerar, y en ciertos casos, este tipo de sueños no tienen una relación directa con el duelo causado por una pérdida. Reflejo de estado emocional: La aparición de personas fallecidas durante los sueños, también se relaciona como una búsqueda de apoyo emocional en momentos difíciles, donde hay presencia de estrés o cambios importantes, donde la aparición del fallecido es un símbolo de apoyo y consuelo.

¿Todas las personas tienen sueños mientras duermen?

Un dato curioso respecto a este tema, es que todas las personas sueñan mientras duermen, hasta aquellas que aseguran no hacerlo, sin embargo, la mayoría de personas no recuerdan sus sueños. Esto se debe a que el cerebro humano, usualmente, le da prioridad a otras funciones durante la noche, razón por la cual, el recuerdo de los sueños se desvanece rápidamente.

