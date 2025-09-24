Córdoba, la tierra que lo tiene todo, celebrará el Día Mundial del Turismo con una agenda especial

Montería

La conmemoración del Día Mundial del Turismo encuentra al departamento de Córdoba en un momento de dinamismo y crecimiento.

Bajo el lema “Turismo y Transformación Sostenible”, la administración departamental, liderada por el gobernador Erasmo Zuleta, ha preparado una serie de actividades que buscan no solo celebrar la fecha, sino también consolidar la proyección de la región.

La agenda, que se extenderá desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre, es el resultado de una articulación con la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Montería y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), y refleja la estrategia integral que ha permitido un aumento significativo en las métricas del sector.

Según explicó Melissa Nieto, directora de Turismo y Artesanías de Córdoba, el balance del sector es positivo. “Te cuento que en el 2024 llegaron alrededor de 4.940 turistas internacionales y al cierre de agosto, ya llevamos un 26% más”, afirmó la funcionaria durante una entrevista en Caracol Radio.

Este incremento es atribuido a un trabajo articulado con todos los gremios y a una estrategia decidida de posicionamiento que está dando frutos. La meta es clara: mostrar que Córdoba es mucho más que sol y playa, transformándose también en un destino de turismo de naturaleza, deportivo, religioso y de eventos.

Actividades del Día del Turismo

Las actividades comenzarán el viernes 26 con una agenda académica y una dinámica de gran simbolismo. Ese día, 400 jóvenes de Montería, Moñitos y Cotorra llegarán al Pueblito Cordobés para participar en una inmersión en juegos tradicionales como el velillo, el avioncito o el chicle americano.

“Como que también para rescatar esa cultura tradicional que a nosotros nos representa, rememorando la niñez”, señaló Nieto. La actividad, que en la mañana estará dirigida a colegios públicos, se abrirá al público en general a partir de las 4:00 de la tarde. La dinámica busca que los jóvenes expresen su visión del departamento.

“En cada juego ellos nos van a decir algo a lo que les sabe Córdoba, a qué le recuerda, cómo ven Córdoba… termina en un trabajo en equipo donde nos van a dar su visión del departamento, no solamente en la parte turística”.

El sábado 27, día central de la celebración, la programación se fortalece con una alianza estratégica con el Ministerio de Industria y Comercio y el Viceministerio de Turismo. Desde las 8:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde se llevarán a cabo capacitaciones enfocadas en experiencias turísticas, servicio al cliente y cómo transformar la oferta actual para estar a la vanguardia.

“Estas capacitaciones están enfocadas en cómo mejorar el servicio al cliente, pero sobre todo cómo transformamos lo que hoy tenemos a la vanguardia de la demanda y la oferta”, explicó la Directora.

La tarde estará dedicada a una agenda cultural que incluirá orquestas, muestras gastronómicas y artesanales. “Todo el Pueblito va a estar activado, va a haber artesanías, van a encontrar operadores que hoy en día venden todos los planes turísticos de Córdoba, desde el turismo de sol y playa hasta el turismo de naturaleza”.

El cierre de la celebración será el domingo 28, con el Pueblito Cordobés aún en plena actividad y la realización de un conversatorio sobre las estrategias de turismo en el departamento.

Turismo: una visión amplia

Más allá de la celebración, la visión de turismo para Córdoba es amplia y ambiciosa. Una de las apuestas más fuertes de la actual administración es consolidar al departamento como un destino de turismo deportivo. “Hemos tenido ya maratones, ahora expresamos los juegos departamentales, tenemos los juegos centroamericanos del 1 al 9 de noviembre, donde vienen alrededor de 2200 personas entre deportistas y todas las comisiones”, detalló Nieto.

Estos eventos sirven como un imán para un nuevo tipo de visitante que, atraído por la competencia, luego regresa con su familia para vivir otras experiencias.

La oferta es diversa: desde el senderismo en la cascada de Tuis Tuss (Tierralta) y los deportes náuticos en la ciénaga de Ayapel, hasta el turismo religioso con la Semana Santa de Ciénaga de Oro, declarada patrimonio, y el atractivo patrimonial de Lorica.

Precisamente, Ayapel ha sido noticia recientemente por un hito histórico: el regreso de los hidroaviones a su ciénaga después de más de 50 años.

“Una de las apuestas fue articulada con la alcaldía, la gobernación y nuestro gobernador y el alcalde fue tocarle la puerta a la inversión privada para decirles ‘venga, retomemos’”, relató la funcionaria.

La ruta piloto partió desde Medellín y se espera que para diciembre ya esté comercializándose de manera regular, abriendo una nueva puerta para un tipo de público diferente y dinamizando la economía de toda la región.

La marca “Córdoba”

Un elemento transversal a toda esta estrategia es la recién creada marca territorio ‘Córdoba’. Nieto explicó que su desarrollo surgió de la necesidad de contar con un sello de identidad departamental.

“Las marcas territorio lo que buscan es posicionamiento y esa identidad a nivel departamental”. Tras un estudio de marcas consolidadas como las del Quindío o Boyacá, se decidió crear una herramienta transversal para la promoción y el fortalecimiento del departamento.

Un gran escenario para su lanzamiento será la feria ANATO del próximo año, donde Córdoba será el departamento invitado.

“Eso quiere decir que toda la vitrina está vestida cordobesa… tenemos una oportunidad de visibilización impresionante y sobre todo de conexión y agenda estratégica”, afirmó con optimismo.

¿A qué le sabe Córdoba?

Al ser preguntada por lo que representa Córdoba para ella, Melissa Nieto no dudó en responder: “A mí me sabe a tradición”.

Más allá de un plato específico, la Directora asoció el sabor del departamento con el orgullo de sus raíces. “Orgullosa de ver cómo nosotros esas tradiciones de nuestros abuelos, del suero, de la finca, cómo hemos evolucionado y a dónde vamos a llegar”.

Ese sentido de pertenencia y la calidez de su gente son, en última instancia, el activo más valioso. “Córdoba y su gente, porque somos los que atendemos. Si un turista viene y se siente bien atendido, del mesero hasta la recepcionista del hotel, él va a volver”.

Con esta filosofía y una agenda cargada de actividades, Córdoba se prepara para mostrarle al país y al mundo que es “la tierra que lo tiene todo”.