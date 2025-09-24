Sorpresiva eliminación de Fluminense de Kevin Serna en Copa Sudamericana

Fluminense quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras empatar 1-1 con Lanús en el partido de vuelta, y se despidió del certamen continental, luego de ser la mejor representación latinoamericana en el Mundial de Clubes 2025, cuando alcanzó la semifinal.

Lanús espera por un rival en semifinales que saldrá de la llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile. El partido de ida finalizó con un pálido empate sin goles, y todo se definirá en territorio chileno.

Agustín Canobbio igualó la serie al 20′ para ‘El Flu’ tras se asistido por Lucho Costa, pero Dylan Aquino volvió a poner a Lanús por delante, tras igualar el partido el partido en el Maracaná al 67′.

El gol de Marcelino Moreno, en la ida, ayudó para que el marcador global finalizara 1-2 a favor de los argentinos.

Disturbios en el Maracaná detuvieron el partido de Sudamericana entre Fluminese y Lanús

El partido de Kevin Serna

El extremo por derecha fue titular en Fluminense y completó 17-25 pases, generando 68% de efectividad en sus pases, de acuerdo con las aplicaciones deportivas. Además sumó 3-4 centros completados en 48 toques a la pelota.

Serna disputó 71′, y fue sustituido por Keno. Por su parte, el samario Gabriel Fuentes fue suplente en el compromiso y no tuvo acción en la eliminación de su equipo.

El juego se detuvo por disturbios en el estadio

El inicio del segundo tiempo tardó unos minutos, producto de algunos disturbios en la grada, aparentemente entre hinchas de Lanús y la policía nacional de Rio de Janeiro.

Según EFE, “los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante”, explicó.

La Policía brasileña intervino para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada de Lanús. Pero en imágenes dentro del mítico Maracaná, se evidenció una fuerte represión de la fuerza pública ante los aficionados del equipo argentino. Aún se desconoce si hubo heridos en los altercados.

Once Caldas busca sellar su clasificación a ‘semis’

‘El Blanco Blanco’ espera sellar su pase a la semifinal ante Independiente del Valle (Ecuador), luego de vencerlo a domicilio 0-2. Esta serie se definirá en el Estadio Palogrande, el miércoles 24 de septiembre desde las 7:30 pm.



