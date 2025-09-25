Cayeron ‘Los Pepes’ banda que extorsionaba desde la cárcel con fotografías sexuales

Tras 8 meses de investigación, el Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal (GAULA), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lograron capturar a dos hombres y tres mujeres por los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada.

Esta banda criminal denominada como ‘Los Pepes’ operaba desde la cárcel donde creaban perfiles falsos en páginas de contenido para adultos y redes sociales para extorsionar a sus víctimas

¿Cómo era su modus operandi?

Los delincuentes se hacían pasar por personas atractivas físicamente y contactaban a sus víctimas ofreciendo servicios sexuales o intercambio de fotografías.

Una vez lograban obtener las fotografías, las editaban con mensajes difamatorios como pedófilo” o “violador de niñas” para presionarlas a cambio de dinero.

También bajo la modalidad de falsa encomienda, la banda criminal se hacía pasar por miembros de la Fuerza Publica, aerolíneas o aduanas para exigir dinero a cambio de evitar supuestas órdenes de captura o judicializaciones.

En total fueron identificadas 7 víctimas, en su mayoría hombres, quienes sufrieron afectaciones económicas que superan los 65 millones de pesos.

Se estableció que este grupo llegó a recaudar hasta 1.000 millones de pesos mediante estas modalidades delictivas.

¿Quiénes son los capturados?

Alias ‘Camilo’, cabecilla de la estructura, actualmente recluido por hurto y tráfico de estupefacientes, coordinaba desde la cárcel las acciones criminales.

Alias ‘Marlon’ era el encargado de manejar el dinero recaudado; mientras que alias ‘Maritza’, esposa de Camilo, junto con otros integrantes identificados como ‘Wendy Yurany’, ‘Angie’, ‘Deiver’ y ‘John Jairo’, cumplían labores de recolectores de dinero.

Esta banda estaba siendo liderada por una persona que se encontraba desde la cárcel y que aparte de todo utilizaba y empleaba a su entorno familiar para seguir cometiendo las acciones delictivas”, aseguró el comandante del GAULA Bogotá, Carlos Cárdenas.

A los capturados se les imputaron los delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada, y un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante las diligencias de allanamiento en Soacha, Neiva y Medellín, fueron incautados 13 celulares,14 baucher de consignación. 14 SIM Card, 4 fotocopias de cédulas de ciudadanía.

En lo corrido de 2025 hemos logrado una reducción del 20% en los casos de extorsión, con 368 denuncias menos respecto al año anterior.