Duro golpe contra el chance ilegal en Bogotá: capturan a 10 personas de banda delincuencial

Bogotá D.C

Durante un operativo en el que participaron la Fiscalía General de la Nación, el Ejercito Nacional y el concesionario Gelsa S.A. de la Lotería de Bogotá, se logró la captura de 10 personas dedicadas a la comercialización masiva de chance ilegal en la Plaza de Mercado de Paloquemao y otros sectores de la capital.

“Este operativo permitió identificar la existencia de un grupo delincuencial organizado conformado por más de 40 personas, incautar importantes sumas de dinero en efectivo, además de dispositivos electrónicos y material contable relacionado con la actividad ilícita”, aseguró el gerente encargado de la Lotería de Bogotá , Luis Alberto Neira.

Los capturados fueron judicializados. Entre esos se encuentra José Ricardo Castro Pacheco, líder de una organización criminal. A todos se les impuso medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario por los delitos de concierto para delinquir y ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Entre marzo de 2024 y abril de 2025, las autoridades determinaron que la actividad de venta de chance ilegal generó ingresos cercanos a $1.997 millones de pesos.

La Lotería de Bogotá es la entidad designada por la Alcaldía para ejercer el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar que se desarrollen en la capital.

Los recursos obtenidos son destinados exclusivamente para el sistema de salud , razón por la cual la realización de cualquier juego de suerte y azar requiere de autorización previa.

De ahí que, las loterías, chances, rifas o promocionales que se realicen sin haber obtenido autorización previa se consideran juegos ilegales.