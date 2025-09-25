Capturado en Itagüí hombre que se fugó del centro de reclusión La Minorista en Medellín

Itagüí, Antioquia

En desarrollo de las acciones operativas para garantizar la seguridad y el control en el Valle de Aburrá, la Policía Nacional capturó en el municipio de Itagüí a un hombre de 26 años que permanecía prófugo de la justicia tras haberse fugado del centro de traslado por protección (CTP) La Minorista, en Medellín, en febrero de 2024.

La detención se efectuó en el barrio Samaria, durante labores de patrullaje, registro y control. Al verificar la identidad del ciudadano, las autoridades confirmaron que tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de fuga de presos y receptación.

Según las investigaciones, el capturado habría participado junto a otras 12 personas en la fuga masiva ocurrida el 23 de febrero de 2024, hecho en el que murió un uniformado de la Policía Nacional y otro resultó lesionado mientras cumplía con su deber.

“Durante el procedimiento identificaron a un ciudadano cuyas características físicas y morfológicas correspondían a uno de los hombres más buscados en el área metropolitana, el Valle Aburrá, fugado en febrero del año 2024”, aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de su captura. Posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.