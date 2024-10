Coliseo Multideporte en Armenia no estará listo para los Juegos Nacionales de la Juventud

Armenia

El mismo panorama del año anterior con los juegos Nacionales donde no se cumplió al 100% con los escenarios deportivos que adelanta la empresa Proyecta Quindío se vive este año para los primeros Juegos Nacionales de la Juventud con sede en el Eje Cafetero.

El coordinador del evento deportivo en el departamento, Jorge Ramírez dio a conocer la decisión que tomó el ministerio del Deporte luego de realizar visitas al Coliseo Multideporte donde definitivamente no será utilizado a raíz de la complejidad en la obra por la falta de baños y otras áreas que no estarán a tiempo para el mes de noviembre.

“Tuvimos un consejo ampliado de gobierno y la gerente de proyecta explicó varias situaciones que venían pasando con el Coliseo Multideporte que queda frente al estadio donde se jugaría balonmano efectivamente el jueves hicimos una visita con Leonardo Hincapié de posicionamiento del Ministerio del Deporte y notamos que faltan muchas cosas para que el escenario esté funcional como se habían comprometido a entregarlo por parte del contratista”, advirtió.

Manifestó que el balonmano que era la disciplina deportiva dispuesta en este escenario tendrá como plan B el coliseo del sur de la ciudad. Además, fue claro que por lo menos la actividad no se irá del departamento al no contar con el lugar inicialmente acordado.

Relató: “Unos temas que falta solucionar en cuanto acueducto en cuanto a temas de entrada, a temas de acomodación, entonces la señora ministra tomó la decisión de que balonmano no va en el coliseo Multideporte de que se va a jugar donde lo hicimos el año anterior que fue en el coliseo del Sur, ya entraría entonces a punto del Ministerio ampliar un poquito la cancha del coliseo del Sur para que la Federación brinde el aval y lo podamos jugar ahí, pero pues el año pasado yo diría que fue un éxito jugar el balonmano en el coliseo del Sur es una se sede natural del balonmano aquí en la ciudad de Armenia donde ellos entrenan donde conocen la cancha, dónde va a ser una ventaja para la selección del Quindío”.

Añadió: “Desafortunadamente no estuvieron para los pasados no van a estar para estos es digamos para nosotros la gente del deporte y ustedes los periodistas que han estado tan pendientes de todo lo que ha trascendido con este escenario pues lo deja a uno triste porque teníamos la ilusión de haber estrenado este escenario en un evento nacional como lo eran los Juegos Nacionales pasados o los Juegos de la Juventud este año pero desafortunadamente no va a ser así entonces vamos a seguir esperando a ver cuándo lo entregan”.

De otro lado resaltó las bondades con las que cuenta el escenario del complejo acuático ubicado en el antiguo parque de Recreación de la ciudad que sí estará listo para el desarrollo del importante evento deportivo que inicia a partir del 9 de noviembre.