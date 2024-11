Tenemos los recursos para terminar el coliseo multideporte: gerente Proyecta Quindío

ARMENIA

Armenia es sede de los I Juegos Nacionales Juveniles y en el noticiero del mediodía de Caracol Radio originamos desde la puerta de ingreso del Coliseo multideporte que ha sido objeto de polémica, retrasos e incumplimientos porque debía estar para los Juegos Nacionales 2023, y no cumplieron y luego para estos juegos nacionales juveniles y finalmente está en funcionamiento, pero no terminado.

Entre los invitados estuvieron la gerente de proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán, el gerente de Indeportes, Camilo Ortiz y el entrenador de balonmano del Quindío Juan Alejandro Beltrán.

La gerente de proyecta Quindío, Lina Marcela Roldán

Muy agradecidas con Caracol Radio siempre me han hecho un acompañamiento siempre han estado muy pendiente y bueno, hoy con muy buenas noticias para el departamento del Quindío y para Colombia, haber podido haber entregado este escenario funcional, que como lo dicen ustedes mismos siempre desde agosto los comprometimos a tenerlo funcional con unas condiciones que nos exigía el Ministerio del Deporte luego la Federación Nacional de balonmano y bueno, esto es una gran noticia para los quindianos.

Lina Marcela Roldán, gerente de Proyecta, Quindío, Foto: Caracol Radio Ampliar

Y agregó “yo les iba a ser sincera esto nunca se hizo con el objetivo de frenar los distractores de cómo me están diciendo, en muchos términos callar bocas, no, el centro fue tener el escenario funcional para nuestros deportistas colombianos para todas las ligas de balonmano del país, para el Ministerio del Deporte, para que el Quindío muestre una cara diferente a nivel nacional. Aquí siempre hemos invitado a la unión a la fuerza no trabajemos por separado porque mire nosotros lo logramos entonces aquí es unirnos, por quién por un departamento y este siempre ha sido el mensaje del Señor Gobernador,

Acompañamiento de la Contraloría

La gerente de proyecta agregó “una de las estrategias de proyectan esta nueva administración es tratar de demostrar la transparencia para empezar a limpiar el nombre de una situación es que la empresa ha vivido y eso no lo podemos ocultar, una de las primeras estrategias en el mes de enero fue que nosotros mismos y hablo de nosotros proyecta y el gobernador del Quindío ingresamos estos dos escenarios en el Comité de moralización es un comité o una instancia de la Contraloría General de la Nación que permite hacerle un seguimiento con todos los entes de control, ahí está Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Ministerio Público entonces son una cantidad de entes que nos vigilan.

Además cada mes debería llevar el reporte para mí los entes de control son unos aliados y ha funcionado esta alianza perfecta, porque ellos hacen y demuestran que realmente estamos haciendo las cosas bien, ambos escenarios, tanto complejo acuático como Coliseo ya fueron auditados hace más o menos un mes por la Contraloría en búsqueda de pronto algún detrimento patrimonial ya tenemos el acta en nuestras manos obviamente hay observaciones, pero una muy buena auditoría con unos muy buenos resultados

¿Qué es un escenario funcional como el coliseo multideporte?

Un escenario funcional primero es que no está terminado en su 100%, pero esas actividades para entregar el funcional nos la definió el Ministerio del Deporte el 13 de septiembre, en tiempo récord todo lo que nos exigía el ministerio que es un escenario funcional y hablemos de Coliseo multideporte cubierta fachadas, tribunas, oriente occidente y norte, siempre fuimos claros que la tribuna sur, nunca se iba a entregar como escenario funcional no alcanzamos contra actualmente y eso siempre estuvo claro,

Además, en el campo de juego, una pista digámoslo así de 50 m, por 30 m que para balonmano simplemente lo adaptaron, 40x20, 5 camerinos, uno para jueces y cuatro para para deportistas, zona de ingresos, zonas de acceso, luminarias al 100%.

Coliseo Multideporte, Armenia, Foto Antonio Londoño Ampliar

Y obviamente, pues el tema que más generó inquietud por el tema de los baños como yo creo que ustedes ya vieron son unos baños portátiles, pero físicamente ellos son unos baños normales. Esto fue una adaptación que se hizo donde tienen un pozo séptico portátil. Nosotros no estamos conectados ilegalmente al alcantarillado del municipio siempre eso debe estar claro porque pues hubo unos comentarios que estábamos conectados ilegalmente y así no es tenemos todas las certificaciones que es un pozo séptico portátil y que se le hace todo el mantenimiento a través de químicos con una empresa certificada

Inversión, coliseo multideporte

Este escenario tiene un presupuesto aproximadamente de 40.000 millones de pesos, esto es una mega obra nosotros estamos teniendo un escenario en el departamento del Quindío único en el Eje Cafetero y muy parecido a escenarios como Antioquia como en Cundinamarca entonces esto es lo que tenemos que aprovechar los quindianos y que realmente es un proyecto que no está desfinanciado y que tiene los recursos para garantizados para hacer su entrega del 100%.

Complejo Acuático

El complejo acuático es un escenario único en el Eje Cafetero es un complejo que incluso sus piscinas fueron construidas por una empresa italiana llamada Mirta en Colombia solo las tiene el Quindío, entonces eso fue una gran oportunidad para nuestro departamento es una gran empresa y la verdad, llenamos las expectativas de los deportistas de las delegaciones de las federaciones de los familiares de los deportistas ahorita detrás mientras estábamos en propaganda, les comentaba que había un temor en el comportamiento del escenario porque era para natación era natación para personas con movilidad reducida y el escenario se comportó a la altura. Nosotros tuvimos muy en cuenta incluso algunas observaciones de la ministra del deporte para los accesos, hicimos una rampa en tiempo récord en 15 días se construyó una rampa, entonces es un escenario único en el país único en el departamento del Quindío

Plan para terminar ambos escenarios

Son mega obras, complejo acuático ya tuvo una adición en este momento como estamos contractualmente en un avance de obra del 90% estos juegos nos ayudaron a impulsar mucho más las obras, entonces ya sólo nos queda una ejecución del 10% donde simplemente falta un tema de cerramiento urbanismo alrededor de las piscinas y el tema de parqueadero, eso es lo que nos falta en el complejo acuático

Coliseo multideporte

En el Coliseo multideporte, ya vamos en un avance de obra más o menos del 88% el 12% aproximado, simplemente sede gradería Sur que queda un espejo de gradería norte un urbanismo exterior y un tema de Urbanismo y locales y oficinas que tendrán las ligas aquí mismo en el en el Coliseo multideporte.

Estamos hablando contractualmente hasta marzo, pero terminar una obra es tan difícil como empezarla entonces pueden surgir situaciones que de pronto nos requieran una prórroga, por eso no quiero comprometerme con fechas exactas en la entrega de los escenarios, si comprometerme como me comprometí en agosto cuando nos llegó la edición de trabajar fuerte para entregar los escenarios funcionales y hoy mismo les estoy diciendo que me comprometo fuerte a trabajar los meses que quedan para ya por fin entregar en un 100% ambos escenarios.

El proyecto hoy está financiado en su 100% para terminar, si tenemos una dificultad creo que siempre lo he manifestado. Yo siento a Caracol y oyentes, que siempre he dicho la verdad. Yo siempre he manifestado cuáles han sido las dificultades de esta obra en este momento la dificultad es un tema del alcantarillado porque tenemos un problema que por donde para que todos me entiendan, por donde está la tubería madre hay una invasión, es un trabajo que se ha ido en se viene haciendo con empresas públicas de Armenia con el municipio de Armenia el escenario tiene eso es bueno aclararlo y me da pie para eso el escenario tiene provisional de energía y de agua en ningún momento no tenía servicios públicos, la dificultad ha sido con el alcantarillado. Estamos trabajando fuerte para subsanar estos diseños y pues obviamente el tema de la invasión y todo está presupuestado.