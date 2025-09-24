Asesinan a líder juvenil candidato a los consejos de juventud en Antioquia

En la noche del martes 23 de septiembre de 2025, el joven líder social Yeimar Gamboa Yepes, aspirante al Consejo Municipal de Juventud en Chigorodó, Antioquia, por el partido Centro Democrático, fue asesinado a tiros en el barrio El Bosque. El ataque también dejó herida a una mujer, quien fue trasladada a un centro médico.

Este homicidio ha generado rechazo amplio entre autoridades locales, organizaciones sociales, partidos políticos y habitantes de Urabá, quienes exigen justicia y garantías de protección para quienes participan en procesos políticos en regiones de riesgo.

Pronunciamiento del Congreso: solicitud de minuto de silencio

En la mañana de este miércoles, en el Congreso de la República, el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid, del Centro Democrático, pidió a la plenaria guardar un minuto de silencio en memoria de Gamboa. “Era un joven de provincia, con el sueño de hacer país, de ayudar a más jóvenes a salir de los cordones de la violencia en la región de Urabá. Fue asesinado delante de su abuelo y de su familia”, señaló el congresista.

Cavadid denunció que se trata de un nuevo hecho de violencia política contra integrantes de su colectividad y pidió mayor protección para quienes participan en procesos democráticos en el territorio.

¿Que dice la Registraduría frente a las garantías electorales?

La Registraduría Nacional por su parte también rechazó el asesinato de Yeimar Gamboa Yepes, el organismo electoral advirtió que este crimen constituye un atentado contra la vida, la juventud y la democracia, y solicitó a las autoridades competentes investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad en el marco del proceso electoral juvenil, previsto para el próximo domingo 19 de octubre.

Lea también: MOE rechaza el secuestro de candidato a Consejo de Juventud y exige su liberación inmediata

¿Qué dicen desde su partido político?

El partido Centro Democrático también se pronunció a través de X, manifestando dolor y compromiso con la búsqueda de justicia para Yeimar Gamboa.