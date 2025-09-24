Sorteo de Carabao Cup: Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Yerson Mosquera esperan rival

En el desarrollo de la Ronda 3 de Carabao Cup, Wolves venció 2-0 a Everton y se clasificó a la siguiente fase, donde ya está instalado Crystal Palace de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz. Jhon Arias fue titular en la victoria, mientras que Yerson Mosquera acompañó al equipo desde la grada por molestias físicas.

Las únicas dos victorias de Wolves en la temporada las consiguió en Carabao Cup (West Ham y Everton), y le sirvieron al equipo para instalarse dentro de los mejores 16 clubes de la competencia.

Crystal Palace confirmó su presencia dentro en la Ronda 4 tras dejar en el camino a Millwall, de la segunda categoría del fútbol inglés, por penaltis 4-2, luego del 1-1 en los 90’ reglamentarios.

¿Cuándo es el sorteo de Carabao Cup 25-26?

Aunque restan cuatro series por definir, el sorteo de la Carabao Cup está programado para el miércoles 24 de septiembre, alrededor de las 2:00 pm (hora Colombia).

Sin embargo, sobre este horario se estarán disputando los partidos que definirán a los últimos clubes clasificados.

Posibles rivales Crystal Palace y Wolves

Hasta el momento, las posibilidades de Wolves y Crystal Palace de enfrentar a un equipo de la Premier League, o a otro de divisiones inferiores es la misma, pues hay cuatro equipos de la máxima categoría del fútbol inglés instalados en la Ronda 4; mismo número de los clubes de divisiones menores.

Los equipos clasificados hasta el momento son:

Liverpool (Primera división).

Wrexham (Segunda división).

Chelsea (Primera división).

Wolves (Primera división).

Cardiff City (Tercera división).

Brighton & Hove Albion (Primera división).

Swansea City (Segunda división).

Grimsby Town (Cuarta división).

Brentford (Primera división).

Crystal Palace (Primera división).

En negrilla, los equipos de los colombianos.

Series por definir

Miércoles 24 de septiembre:

1:45 pm - Tottenham vs. Doncaster Rovers

1:45 pm - Newcastle vs. Bradford

1:45 pm - Hudddersfield vs. Manchester City

2:00 pm - Port Vale vs. Arsenal



