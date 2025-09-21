🔴EN VIVO | Arsenal vs. Manchester City por Premier League: Cristhian Mosquera será suplente

¡Continúan las emociones de la Premier League! <b>El partido entre Arsenal vs. Manchester City será el encargado de cerrar la quinta fecha del campeonato inglés</b>, el duelo se llevará a cabo en el Emirates Stadium a partir de las 10:30 de la mañana (hora Colombia).Para este partido, <b>el colombiano Cristhian Mosquera no estará en el once inicial</b>; sin embargo, se espera que pueda entrar durante el segundo tiempo para seguir sumando minutos con la camiseta del Arsenal.<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/20/harry-kane-arrasa-en-tabla-de-goleadores-de-la-bundesliga-luis-diaz-se-mantiene-en-primeros-lugares/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/20/harry-kane-arrasa-en-tabla-de-goleadores-de-la-bundesliga-luis-diaz-se-mantiene-en-primeros-lugares/"><b>Harry Kane arrasa en tabla de goleadores de la Bundesliga: Luis Díaz se mantiene en primeros lugares</b></a><b>El conjunto dirigido por Mikel Arteta arrancó la temporada con pie derecho.</b> Pues ha conseguido 9 puntos en 4 jornadas, ubicándose en la cuarta casilla. Además, <b>viene de vencer en su debut de la Champions League, al Athletic Club </b>en Bilbao (2-0).Por otro lado, <b>el Manchester City, en cambio, no ha tenido la regularidad esperada en la liga inglesa</b>. Apenas suma 6 puntos de 12 posibles y se ubica en la casilla 12. Sin embargo, el triunfo sobre Napoli (2-0) en la Champions League le devolvió confianza al equipo de Pep Guardiola.<b>Lea también:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/09/19/cristhian-mosquera-y-un-nuevo-portazo-contundente-respuesta-sobre-la-seleccion-colombia/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/19/cristhian-mosquera-y-un-nuevo-portazo-contundente-respuesta-sobre-la-seleccion-colombia/"><b>¿Cristhian Mosquera y un nuevo portazo? Contundente respuesta sobre la Selección Colombia</b></a>