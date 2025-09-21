Premier League

🔴EN VIVO | Arsenal vs. Manchester City por Premier League: Cristhian Mosquera será suplente

Uno de los partidazos más emocionantes de la quinta jornada del torneo inglés.

Arsenal vs. Manchester City por Premier League / Composición: Caracol Radio

Arsenal vs. Manchester City por Premier League / Composición: Caracol Radio

Juliana Sofía Ramírez Araque

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad