Tabla de posiciones de la Premier League tras triunfos del Liverpool y el Manchester United

Liverpool y Manchester United ganaron sus respectivos encuentros por la quinta fecha de la Premier League. Los Reds se quedaron con el Derby de Merseyside ante el Everton; mientras que el United se sacudió venciendo al Chelsea, quien sigue sin levantar cabeza.

Liverpool 2-1 Everton

A primera hora, en Anfield, el equipo de Arne Slot se impuso 2-1 a su clásico rival. Los goles de los Reds fueron obra de Ryan Gravenberch y de Hugo Ekitike; por la visita descontó Idrissa Gana Gueye.

Manchester United 2-1 Arsenal

En el cierre de la jornada sabatina, Machester United venció por el mismo resultado al Chelsea, quien venía de caer en su estreno en la Liga de Campeones. En los primeros minutos, los Blues sufrieron la expulsión de Robert Sánchez, algo que aprovechó el local para tomar ventaja con Bruno Fenandes y Casemiro. El mismo volante brasileño vio la roja en el local y Trevoh Chalobah descontó en la visita.

La jornada de partidazos en el fútbol de Inglaterra continuará este domingo, cuando Arsenal reciba en el Etihad Stadium al Manchester City. Los Gunners quieren ganar para mantenerse a 3 puntos del Liverpool; el City igualaría a su rival de turno de sumar una victoria.

