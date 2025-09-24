Disturbios en el Maracaná detuvieron el partido de Sudamericana entre Fluminese y Lanús

Río de Janeiro, Brasil. Altercados entre aficionados de Lanús y policía Brasileña en el estadio Maracaná /Getty Images / Ruano Carneiro

Aficionados del Lanús y agentes de la Policía brasileña chocaron este martes en las gradas del Maracaná de Río de Janeiro, en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el equipo argentino y el Fluminense.

Los incidentes tuvieron lugar durante el descanso y obligaron a retrasar varios minutos la segunda parte del encuentro. Según la Policía Militar brasileña, los altercados se originaron a partir de una pelea entre los propios fanáticos del Lanús, lo que generó nerviosismo y carreras en el sector de la afición visitante.

La Policía brasileña intervino entonces para calmar los ánimos y reorganizar a la hinchada del Lanús. Pero en imágenes dentro del mítico Maracaná, se evidencia una fuerte represión de la fuerza pública ante los aficionados del equipo argentino, aún se desconoce si hubo heridos en los altercados.

Los jugadores del Lanús siguieron los acontecimientos con especial atención y conversaron con el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. En un momento determinado, algunos futbolistas del Lanús incluso se acercaron al sector de la grada visitante para ver lo que sucedía.

Fluminense recibe este martes alben busca de un billete para las semifinales de la Copa Sudamericana.

Al descanso, el conjunto de Río de Janeiro ganaba 1-0 gracias a un golazo del uruguayo Agustín Canobbio. El resultado de la ida fue 1-0 a favor del Lanús. Pero sobre el minuto 67′ de juego, Dylan Aquino puso el empate del partido, poniendo así a Lanús de momento en la siguiente instancia de la competición.