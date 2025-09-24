Organizaciones advierten sobre explotación digital tras llamado de la Procuraduría

Norte de Santander.

El reciente llamado de la Procuraduría General de la Nación a fortalecer la atención y protección de víctimas de trata de personas y explotación sexual generó reacciones en Norte de Santander, una de las regiones donde la problemática se hace más visible por las dinámicas de la frontera.

Mitchell Pacheco, psicóloga de la Corporación Mujer, Denuncia y Muévete, respaldó la iniciativa, pero advirtió que en el departamento han surgido nuevas modalidades de captación que requieren atención urgente.

“El modelaje web y la venta de contenido se presentan como alternativas laborales, pero detrás de ellas operan redes que manipulan y endeudan a mujeres, niñas y adolescentes para mantenerlas en condiciones de explotación”, señaló.

Según la defensora, el reto no se limita a ampliar los refugios temporales, sino a garantizar medios de vida estables que permitan a las víctimas reconstruir sus proyectos y romper definitivamente los ciclos de violencia.

“Si a una mujer solo se le brinda un apoyo económico temporal, corre el riesgo de regresar al mismo escenario del que intentó salir”, explicó.

Otro de los puntos críticos es la dificultad para denunciar. En una región atravesada por el conflicto armado y con pasos irregulares de frontera, las víctimas temen represalias contra ellas o sus familias.

“Es necesario generar entornos de confianza y protección, así como un enfoque binacional que reconozca los riesgos de esta zona limítrofe”, agregó Pacheco.

Con estas voces, organizaciones locales insisten en que la respuesta institucional debe adaptarse a las particularidades de Norte de Santander, donde la trata de personas no solo persiste, sino que se transforma a través de escenarios digitales que la hacen más difícil de identificar y combatir.