Denuncian presuntas estafas en reclamación de cartas de indemnización de víctimas

Cúcuta

El Presidente de la Asociación Nacional de Víctimas Olguín Mayorga denunció que “las víctimas del conflicto armado de Teorama y municipios aledaños como San Calixto y y El Tarra desde la semana pasada vienen denunciando que en el Banco Agrario gente inescrupulosa les esta cobrando una cifras exorbitantes por apartarles el cupo para la carta cheque en este municipio”.

reveló que “les están cobrando la suma de doscientos mil pesos, cuando muchas veces esos hogares reciben el dinero que les dan por la indemnización es poco. la suma de dos millones, dos millones y medio tienen que asumir costos y se encuentran con esto”.

manifestó además que “hay personas en las afueras del banco que están tomando las listas, anotándolos para cobrar estas cartas cheques y al mismo tiempo les cobran a cada uno doscientos mil pesos. Muchos de ellos no cuentan con los registros necesarios y a otros le ponen dificultades para la reclamación, esto aumenta los costos del trámite”.

El líder social expresó su rechazo a “la vulneración a las víctimas. Son personas adultas mayores y esto se ha venido presentando en la Unidad de Víctimas en Norte de Santander”.

Finalmente dijo que “pignoran a un solo banco la carta cheque, se supone que el Banco Agrario es nacional y debería tener facilidad para cobrar esto en Norte de Santander”.