Camioneros reciben con cautela el nuevo decreto que reforma el transporte de carga en Colombia

El Gobierno Nacional expidió un nuevo decreto que introduce cambios estructurales en el transporte de carga en Colombia, una medida que, según el Ministerio de Transporte, responde a los requerimientos que desde hace años ha planteado el gremio camionero.

Sin embargo, desde la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) persiste la cautela frente a los verdaderos alcances de esta reforma.

Juan Carlos Bobadilla, vocero de la ACC, recordó que el proceso no se originó por iniciativa gubernamental, sino como resultado de las movilizaciones que se realizaron en septiembre de 2024, cuando los transportadores protestaron por el aumento en el precio del combustible. “Esto se da por la presión del paro y los acuerdos firmados, no porque alguien decidió ser generoso con los transportadores”, afirmó.

El dirigente gremial destacó que el decreto 1017, expedido el 21 de septiembre, recoge varios compromisos alcanzados tras once meses de mesas de trabajo con el Ministerio de Transporte.

Entre ellos, resaltó la modernización del parque automotor de volquetas y camiones livianos, un alivio que beneficiará a las familias de conductores y permitirá mayor seguridad vial.

También se incluyó el fortalecimiento de pólizas para financiar programas de renovación y medidas contra prácticas ilegales de pago en las empresas de transporte.

Uno de los puntos más relevantes, según Bobadilla, es la reglamentación de los tiempos de carga y descargue, una de las quejas históricas de los camioneros.

“Ahora tenemos respaldo jurídico para cobrar los días de espera que antes no eran reconocidos, lo que obligará a empresas y puertos a mejorar su logística”, explicó.

A pesar de los avances que plantea el decreto, el vocero de los transportadores advirtió que la efectividad dependerá de la vigilancia de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

“El problema no es la falta de normas, sino que muchas veces no se aplican. Si la Superintendencia actúa, esta reforma sí puede transformar la logística en el país”, puntualizó.