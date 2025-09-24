Ejército niega que ELN instale retenes ilegales en vías principales del Catatumbo

Catatumbo.

En medio de las denuncias de la comunidad del Catatumbo, que advierten sobre la instalación de retenes ilegales del ELN en las principales vías de la región, el Ejército Nacional salió al paso para desmentir esa versión.

El brigadier general Mario Contreras, comandante de la Brigada 30, afirmó que, si bien en los últimos veinte días se ha evidenciado la presencia de guerrilleros en al menos tres oportunidades, estas acciones no se han registrado en los corredores principales, sino en vías terciarias cercanas a la frontera.

“El ELN no ha salido a las vías principales del Catatumbo, como algunos medios lo han mostrado con fotografías de hombres armados y uniformados deteniendo vehículos. Lo que hemos identificado es que se han movilizado por corredores terciarios, aprovechando la cercanía con la frontera para facilitar su huida cuando detectan la presencia de nuestras tropas”, explicó el oficial.

Contreras añadió que la última incursión ocurrió en el sector de Club de Leones, por una vía alterna que conecta con Wachimán, a tan solo 500 metros de la línea limítrofe, donde los guerrilleros se desplazaban en vehículos.

Según el comandante, el accionar militar ha contenido la expansión del grupo armado, aunque reconoció que estos buscan escudarse en la población civil para evitar la confrontación directa.

No obstante, en la zona rural persiste la preocupación de los habitantes, quienes aseguran que el control territorial de los grupos armados sigue afectando la seguridad y la movilidad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la postura de que las tropas han reducido de manera significativa la capacidad de maniobra del ELN en los ejes principales del Catatumbo.