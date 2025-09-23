“Sigo esperado el preacuerdo de la justicia”: Olmedo López en la Corte Suprema

Olmedo López declara en la Corte por caso UNGRD: involucra a Bonilla y responde a Petro

A la Corte Suprema de Justicia llegó con un fuerte esquema de seguridad del INPEC, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y cerebro de entramado criminal que se originó en esa entidad.

López atendió el llamado de la Sala de Instrucción para que declarar en la investigación contra la congresista del ASÍ, Sor Berenice Bedoya.

Lea más información: Corrupción UNGRD: Corte cita a declarar a Olmedo López en proceso contra senadora Berenice Bedoya

De acuerdo con declaraciones en la Fiscalía, Bedoya a través de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, pidió proyectos en la UNGRD a cambio de avalar las reformas del gobierno.

Sobre este tema declararía López en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.

“Acudo a la justicia las veces que me necesite y sigo esperando el preacuerdo de la justicia”, indicó López a la entrada de tribunal.

No obstante, Bedoya no está en la matriz de colaboración de López por lo que se desconoce si el exdirector declarará en este proceso.

Más información: Principio de oportunidad de Olmedo López y señalamientos a Berenice Bedoya y Martha Peralta

Preacuerdo

Sobre el preacuerdo con la Fiscalía, Olmedo López reiteró a la entrada de la Corte que lo sigue esperando, esto teniendo en cuenta que en mayo le negaron este recurso luego de que el juez considerara que iba a pagar muy pocos años de prisión.

En dicho preacuerdo, se comprometía a pagar $724 millones y cumplir una pena de 6 años y 2 meses de cárcel a cambio de su colaboración. El juzgado consideró la pena “irrisoria” y desestimó el pacto.