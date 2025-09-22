Lunes 22 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Montenegro, Quindío, Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo (2020 – 2023), por presuntamente incumplir su deber legal de elaborar el Plan Agropecuario Municipal para la entidad territorial a su cargo.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Armenia indicó que el entonces mandatario local, quien también fungía como representante legal, habría omitido su responsabilidad durante su permanencia en el cargo, es decir las vigencias fiscales desde 2020 hasta 2023.

El Ministerio Público señaló que con su posible actuación el disciplinable pudo quebrantar los principios de moralidad y eficacia, por lo que de manera provisional calificó la supuesta conducta como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, a través del grupo Gaula Quindío, capturaron a una persona de 25 años de edad mediante orden judicial por el delito de extorsión en esta municipalidad.

Esta acción se realizó en vía pública del parque Bolívar, hasta donde llegaron los investigadores y ejecutaron la orden de captura momentos en que el victimario recibía el dinero producto de la actividad ilícita. A esta persona le fue incautado la suma de $ 2.500.000 pesos en efectivo, además de dos teléfonos celulares y 02 tarjetas SIM.

Durante la investigación, el Gaula pudo establecer que este hombre amenazaba a una mujer de 69 años de edad vía celular, realizando exigencias de dinero semanales a cambio de no atentar contra su vida.

En Montenegro La Policía recuperó un vehículo hurtado en el municipio de Filandia

Este hecho se llevó a cabo sobre la carrera 8 con calle 13 barrio la Mariela del municipio de Montenegro, donde a través de planes de patrullaje, disuasión y control, solicitaron antecedentes a este automotor, evidenciando que tenía un reporte por hurto.

Es así, como se toma contacto con la dueña del automotor quien reside en esta municipalidad para el reconocimiento del vehículo. Por lo anterior, es dejado a disposición de la fiscalía general de la Nación para los trámites correspondientes.

En Armenia continúan las investigaciones sobre el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida y que se presume estaría vinculado con la muerte de su pareja sentimental

Recordemos que en la mañana del jueves 17 de septiembre fue hallado el cuerpo sin vida de Eulises López Flórez en el corregimiento de El Caimo de la ciudad quien era el compañero sentimental de una mujer que fue encontrada muerta y con signos de violencia

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta informó que al parecer el cuerpo tenía un tiempo importante de fallecido por lo que será medicina legal quien determine las causas de la muerte.

Las autoridades en Armenia intensifican operativos en establecimientos nocturnos, en la reciente intervención fueron decomisados 40 cócteles de contrabando

Este fin de semana se llevaron a cabo operativos en establecimientos nocturnos de sectores como Laureles, La Castellana, Granada y Los Naranjos de la ciudad.

El secretario de gobierno, Carlos Arturo Ramírez resaltó la importancia de los planes operativos y la articulación con las autoridades, ICBF, Dian y el programa Anticontrabando de la gobernación departamental para generar una mayor cobertura en la intervención.

En cuanto a los principales resultados indicó que están relacionados con cuatro establecimientos cerrados por incumplimiento de normas, verificación de antecedentes a 170 personas, 11 órdenes de comparendo de la secretaría de Tránsito y decomiso de 40 cocteles de contrabando y 40 bolsas de base de granizado con licor.

Enfatizó que realizaron la intervención es seis establecimientos dedicados a la venta de cócteles y por eso lo fundamental de la incautación porque previene afectaciones de salud como intoxicaciones.

Afirmó que el ICBF encontró varios menores de edad en establecimientos donde se comercializa licor, situación que generó acciones educativas dirigidas a los padres y administradores de dichos locales.

Más de 1.000 armas blancas y elementos para consumo de drogas fueron incautadas a habitantes de condición de calle en Armenia, las autoridades implementan plan de seguridad especial

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dijo que realizan un trabajo articulado con el Ejército y la alcaldía de Armenia para generar el orden porque la mayor alteración de orden público tiene que ver con los habitantes de calle.

Informó que en una semana lograron la incautación de 1.200 armas blancas que podrían utilizarse para situaciones como lesiones personales, hurtos y hasta homicidios por eso lo clave de este trabajo operativo para garantizar la seguridad en la zona céntrica de la capital quindiana.

el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez exaltó la importancia del operativo de control para efectuar los resultados positivos en materia de capturas. Fue claro que el trabajo mancomunado es clave para fortalecer las intervenciones y disminuir las afectaciones que se evidencian en la ciudad.

Un voraz incendio consumió el segundo piso de una vivienda donde funcionaba un inquilinato en Armenia, nueve personas resultaron damnificadas

El caso se presentó en la noche del viernes 19 de septiembre en una vivienda de dos pisos en el barrio San José de la ciudad, fácilmente se viralizaron los videos e imágenes en redes sociales debido a la magnitud de la emergencia.

En diálogo con Caracol Radio, el capitán Edgar Arenas comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la ciudad entregó el reporte de la situación donde informó que las llamas consumieron el segundo piso de la vivienda que funcionaba como un inquilinato.

Desde la oficina municipal de Gestión del Riesgo entregaron las ayudas humanitarias a los damnificados consistentes en colchonetas, elementos de aseo entre otros.

El ICBF en el Quindío advirtió que los mismos familiares de adolescentes infractores de la ley ingresan armas y drogas al centro de menores

Lamentablemente los menores de edad están inmersos en hechos delictivos y es la advertencia que han realizado las autoridades en cuanto a la instrumentalización que ejercen las bandas criminales del departamento.

La directora encargada del ICBF regional Quindío, Alexandra Candelo explicó que la ley de infancia y adolescencia no los trata como delitos por ser menores de edad por lo que son contravenciones al marco normativo y jurídico donde las principales están relacionadas con hurto, secuestro, extorsión, violencia intrafamiliar y contra servidor público.

Alertó sobre la situación en el centro de atención especializada La Primavera del municipio de Montenegro donde los mismos familiares de los adolescentes infractores ingresan armas y hasta sustancias psicoactivas.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que, de 4.000 quejas en el Quindío cerca de 3.000 corresponden a la Nueva EPS, la entrega de medicamentos es la mayor problemática para los usuarios

En el auditorio del hotel Mocawa Plaza al norte de Armenia se llevó a cabo una jornada de diálogo liderada por la Superintendencia Nacional de Salud ante la compleja situación que vive el departamento en materia de atención a los usuarios.

Precisamente la jornada especial de cierre masivo de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias inició con un total de 4.250. La Superintendente delegada para la protección del usuario, María Nini Echeverry sostuvo que gracias a la intervención y el trabajo articulado lograron reducir la cifra para tener activos 2.000 casos que son situaciones pendientes para los afiliados de las EPS por lo que esperan continuar con estas estrategias para mitigar la afectación.

Veedores en temas de salud advierten de la grave situación para el tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales ya que no les están entregando los medicamentos y por eso llamaron la atención de la Supersalud

El gremio del comercio en Armenia evidencia la preocupación por el cierre vial en la calle segunda norte debido a las obras

Recordemos que hoy lunes 22 de septiembre se tiene proyectado el cierre de la calle segunda norte en el sector del coliseo del Café de la ciudad por obras de alcantarillado y que tendrá una duración de dos meses aproximadamente.

La directora de Fenalco en el Quindío, Diana Patricia López reconoció que sin duda habrá afectaciones para el sector comercial de la zona, aunque resaltó la importancia de las obras para el desarrollo de la ciudad.

Afirmó que es fundamental trabajar de la mano con los comerciantes del sector para que no se vean tan perjudicados como cuando ocurrió en su momento en la carrera 19 por las obras de Amable.

El gerente de Empresas Públicas de Armenia, Paulo César Rodríguez destacó que realizaron la socialización correspondiente y reforzaron la dinámica informando sobre el cierre que iniciará el día de hoy.

Fue claro que entienden la preocupación por el tema de movilidad que generan este tipo de intervenciones, pero que son clave para la rehabilitación en la zona.

También enfatizó que es crucial que se cumplan los tiempos establecidos para el cierre con el fin de no generar mayores afectaciones para el comercio de esta zona de la ciudad.

La aerolínea Spirit anuncia séptima frecuencia en el aeropuerto internacional el Edén de Armenia

En el marco del anuncio de la habilitación de la zona primaria aduanera en la terminal aérea, el director ejecutivo del comité intergremial del Quindío Juan David Pachón resaltó que esa reapertura es muy valiosa porque mejora la operatividad de los vuelos internacionales y permite mayor confianza para atraer nuevas aerolíneas y frecuencias.

Sostuvo que Spirit les dio a conocer el aumento de las frecuencias de la conectividad entre Armenia y Fort Lauderdale en Florida lo que demuestra la capacidad de los vuelos que están yendo hacia Estados Unidos.

Destacó que el incremento de las frecuencias será materializado a partir del próximo 2 de noviembre lo que dejará una frecuencia diaria para este importante destino lo que refleja una gran oportunidad en materia de competitividad para el departamento.

Un total de 100 sedes educativas fueron objeto de dos jornadas de dotación de implementos por parte de la gobernación del Quindío donde entregaron 2.546 implementos, entre mesas, sillas, tableros, estanterías, papeleras, que vienen a apoyar la labor docente; pero también estufas, neveras, congeladores, licuadoras y comedores, que garantizan la alimentación escolar, hicieron parte de las entregas realizadas el jueves 18 y el viernes 19 de septiembre.

29.000 personas en condición de vulnerabilidad y extrema pobreza fueron beneficiadas en el 2024 gracias al programa del banco de alimentos de la diócesis de armenia que tiene como objetivo trabajar en contra de la inseguridad alimentaria en la ciudad de Armenia.

La Alcaldía de Armenia y Prosperidad Social iniciaron la búsqueda de 4.476 adultos mayores en el municipio que aún no están vinculados al programa nacional Colombia Mayor. Por ello, desde la Administración Municipal se realizarán tres jornadas masivas de inscripción los días 22, 23 y 24 de septiembre.

La invitación está dirigida a personas mayores de 57 y menores de 62 años que no están actualmente recibiendo el subsidio de Colombia Mayor ni se encuentren en lista de espera. Estas deberán asistir al Coliseo del Sur entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., llevando fotocopia del Sisbén y de la cédula.

Con el propósito de dejar un mensaje de cuidado, prevención y respeto por la vida, la Secretaría de Tránsito y Transporte llevará a cabo, entre el 22 y 26 de septiembre, la Semana por la Movilidad Sostenible y Segura, con actividades diarias en las cuales la Administración Municipal espera una participación por parte de los armenios.

El jueves 25 será el segundo Día sin Carro y Moto de este año, donde se espera que la comunidad lleve a cabo una jornada común y corriente, usando medios alternativos para movilizarse a sus trabajos.

Desde las 8 a.m., se dará apertura en el Centro Metropolitano de Convenciones de Armenia al 3er Encuentro Internacional Diálogos Académicos en Derechos Humanos, un espacio académico y cultural que reunirá conferencistas de talla nacional e internacional, con el propósito de reflexionar en torno a la “Ciudadanía digital y vulnerabilidades en América Latina”.

El evento se desarrolla en el marco del convenio entre la Universidad del Quindío y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que busca fortalecer la cooperación académica, la investigación y la proyección internacional.

En Armenia inauguraron la calle de la paz que abarca diferentes actividades alrededor de la sana convivencia y el respeto

En el marco de la semana por la paz este domingo 21 de septiembre se llevó a cabo la inauguración simbólica de la “Calle de la Paz” en la calle 19, entre carreras 14 y 15 en el sector del IBG en el centro de la ciudad.

El líder de la gerencia del centro de la administración municipal, Juan Carlos Ramos explicó que con esta declaratoria inician la semana por la paz

En deportes, las chicas de Caciques del Quindío se clasificaron para la semifinal de la Liga Nacional de futbol de salón luego de ganar 5-1 al Club Nathy FS de Chía Cundinamarca el partido de vuelta de cuartos de final disputado en el coliseo municipal de Circasia.

Así mismo los dos equipos masculinos de Caciques ganaron sus dos partidos, Caciques A ganó 3 a 1 a Cristancho de Santander como visitante, mientras que Caciques Junior derrotó como visitante en Manizales a Real Caldas por marcador de 6 a 4.

Dos medallas de bronce consiguieron la delegación del Quindío en el Campeonato Nacional de Atletismo de las categorías U14 y U16, que se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué. Los protagonistas fueron Emilio Millán Naranjo y Juan Miguel Correa.

El sub-14 Emilio Millán, ganó medalla de bronce en la prueba de tetratlón con énfasis en marcha, con 792 puntos y sub-14 Juan Miguel Correa, obtuvo el bronce en tetratlón con énfasis en saltos, con 2.328 puntos.