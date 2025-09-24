Lula denuncia los “falsos patriotas” y advierte intentos de perturbar la soberanía de Brasil

Durante su intervención en Naciones Unidas, el presidente Lula da Silva pidió a la ONU reformar la Organización Mundial del Comercio para defender el multilateralismo (Foto: Kay Nietfeld/dpa (Photo by Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Durante su discurso de inicio del Debate General de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se refirió indirectamente a las presiones de Estados Unidos y dijo que no existe ninguna razón para emitir “medidas unilaterales y arbitrarias” contra las instituciones y la economía brasileña.

“La agresión contra la independencia del Poder Judicial es inaceptable. Esta injerencia en asuntos internos cuenta con el auxilio de una extrema derecha servil y nostálgica de antiguas hegemonías. Falsos patriotas diseñan y promueven públicamente acciones contra Brasil. No hay pacificación con impunidad”, dijo Lula.

El mandatario brasileño aseguró que su país “dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía son innegociables. Seguiremos como nación independiente y como pueblo libre de cualquier tipo de tutela. Las democracias sólidas van más allá del ritual electoral”.

El falso patriota

La referencia de Lula sobre los “falsos patriotas” se referiría al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien está en Estados Unidos desde marzo y estaría actuando junto al gobierno de Trump para imponer medidas de represalia contra Brasil por el juicio contra el exmandatario.

Por cuenta de estas presiones, Eduardo Bolsonaro fue denunciado por la Procuraduría General de la República, junto con el influencer Paulo Figueiredo, por coacción.

Defender el multilateralismo

“Hoy, los ideales que inspiraron a los fundadores (de la ONU) están amenazados como nunca antes en toda su historia” y “el multilateralismo está frente a una nueva encrucijada”, afirmó el líder progresista brasileño frente al pleno de la Asamblea General.

Según Lula, “en pocas áreas el mundo ha retrocedido tanto como en el sistema multilateral de comercio” en los últimos años

La “arbitrariedad”, de acuerdo al líder brasileño, ha “lanzado a la economía mundial a una espiral de precios altos y sanciones, ha desorganizado las cadenas de valor globales” y amenaza con generar más inflación en un mundo desigual.

En ese marco, afirmó que “es urgente refundar la OMC con bases modernas y flexibles” que den cabida a los países en desarrollo, los cuales, añadió, deben tener una mayor representatividad en todos los organismos internacionales, incluida la propia ONU y su Consejo de Seguridad.

La OMC está virtualmente paralizada desde el primer mandato de Trump, quien en 2017 bloqueó el consejo de apelaciones de ese organismo, una medida que luego fue mantenida por el Gobierno de Joe Biden y persiste hasta hoy.