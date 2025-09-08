Lula, Xi y los BRICS critican la intervención de EE.UU en el Caribe y el “chantaje arancelario”

En medio de tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump, por el aumento en los aranceles y la intervención militar en el sur del Mar Caribe, el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una reunión virtual con los líderes de los BRICS para abordar la “defensa del multilateralismo”, según informó el gobierno de su país.

En el inicio de la videoconferencia, Lula se refirió al despliegue militar de EE. UU. en aguas cercanas a Venezuela, que incluye ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear, y aseguró que “la presencia de fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”.

El presidente de Brasil se remitió a la firma del Tratado de Tlatelolco en 1968 y recalcó que América Latina y el Caribe es una región de paz desde entonces. Dicho acuerdo consagró la prohibición del uso de armas nucleares en la región.

Anteriormente, el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, así como el canciller de su país, Yván Gil, y otros representantes de Exteriores de la región que integran la CELAC, aludieron a este tratado para denunciar la presencia militar estadounidense en aguas internacionales del Caribe, “para luchar contra carteles de droga latinoamericanos”.

Las tensiones aumentaron la semana pasada a raíz del ataque realizado por las fuerzas de EE. UU. contra una lancha que supuestamente había partido de Venezuela con once personas abordo y que, según Washington, eran narcotraficantes.

Luego, dos aviones caza venezolanos sobrevolaron los buques estadounidenses en aguas del Caribe y, por consiguiente, la Casa Blanca envió una decena de cazas a Puerto Rico con la orden de Trump de derribar aviones que representasen una amenaza para sus fuerzas armadas, en una escalada en la que Maduro respondió que “ninguna de las diferencias” que hay entre él y su par norteamericano pueden llevar a “un conflicto militar de alto impacto”, aunque en las últimas horas reforzó sus tropas en la zona fronteriza con Colombia donde desplegó 25 mil hombres.

En su intervención en la cumbre virtual, Lula instó a los BRICS a seguir defendiendo el multilateralismo “con una sola voz” en los foros internacionales y, en especial, en la ONU.

El líder brasileño ha intensificado los contactos con sus socios de los BRICS desde el comienzo de la guerra comercial desencadenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, por la imposición de aranceles especialmente gravosos a Brasil e India, dos tradicionales aliados de Washington, justificado en ambos casos por motivos políticos.

“El chantaje arancelario está siendo normalizado como instrumento para la conquista de mercados y para interferir en asuntos internos”, afirmó Lula.

¿Qué son los BRICS y quiénes hacen parte de este bloque?

Xi Jinping, Vladimir Putin, Abdelfatah al Sisi y Cyril Ramaphosa, los líderes de China, Rusia, Egipto y Sudáfrica respectivamente, también hicieron parte de esta cumbre, al pertenecer a los BRICS, un bloque alternativo consolidado a partir de 2009 como una plataforma para para la cooperación política, económica y financiera entre países del Sur Global.

Cinco de las economías emergentes más importantes del mundo: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica hacen parte de este grupo de diez países.

El bloque BRICS “debe hacer oír la voz del Sur Global” y trabajar en conjunto para afrontar la “guerra comercial”, afirma Xi Jinping

Justamente, Xi declaró que el grupo BRICS debe “hacer oír la voz del Sur Global”, oponerse a “toda forma de proteccionismo” y trabajar en conjunto para “ser más resilientes” y poder hacer frente a “desafíos externos”.

El gobernante chino se refirió a la política arancelaria de la Administración Trump y señaló que: “Las guerras comerciales se están acelerando y el grupo BRICS debe mantenerse fuerte a la hora de defender el multilateralismo. Necesitamos más democracia en las relaciones internacionales". Además, resaltó de “salvaguardar un sistema internacional con Naciones Unidas en su centro” para este fin.

Xi indicó que “no importa cómo cambie la situación internacional, nosotros debemos seguir comprometidos a construir una economía global abierta, a compartir oportunidades y a alcanzar una cooperación bastada en el beneficio mutuo”.

Por su parte, su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, fue enfático en que las medidas arancelarias impuestas por EE. UU. están creando un entorno “cada vez más proteccionista”, que genera “grandes dificultades y riesgos” para los países del sur global.

Así mismo, se sumó al mensaje de XI de defender el multilateralismo, aunque subrayó la necesidad de reformar y modernizar las organizaciones para reflejar “mejor” las voces y prioridades de las economías en desarrollo.

“Nuestro enfoque se centra en reforzar la cooperación y diversificar nuestras asociaciones comerciales y de inversión con África, Asia, el Golfo (Pérsico) y las Américas”, añadió.

Mientras que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó al grupo BRICS a “guiar la transición hacia un orden multipolar” en el que se escuchen las voces de todos los países.

En adición, pidió “una reforma seria de la estructura de gobernanza global”, con la revisión de la composición y el funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU y la reforma del sistema financiero y monetario internacional.