Luces y sombras de Barranquilla: este es el más reciente informe de Calidad de vida en la ciudad

El más reciente informe de Barranquilla Cómo Vamos sobre calidad de vida mostró un panorama mixto de la ciudad en 2024: mientras se lograron avances en reducción de la pobreza y dinamismo cultural y turístico, persisten retos graves en seguridad, mercado laboral y sostenibilidad demográfica.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En materia poblacional, Barranquilla alcanzó 1,27 millones de habitantes, aunque su crecimiento se desacelera y se hace evidente un marcado envejecimiento: En 2024, por cada 100 niños menores de 14 años, ya hay 70 adultos mayores. Además, la tasa de fecundidad cayó a 1,3 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. El informe advierte que este escenario plantea un reto para la sostenibilidad futura de la fuerza laboral.

Uno de los resultados positivos se encuentra en la reducción de la pobreza monetaria, que pasó de 34,7% en 2022 a 29,7% en 2024, superando el promedio nacional. Sin embargo, la pobreza extrema subió un punto porcentual y la desigualdad, aunque disminuyó levemente, la cifra para el coeficiente de Gini -que mide la concentración de riqueza en un territorio- no rompe la barrera del 0,5. Esto, en línea con Bogotá, y por encima de Medellín y Cali.

La educación presenta contrastes: aunque entre 2022 y 2024 se registraron más de 9.000 matrículas menos en el sistema educativo de la ciudad, sobre todo en preescolar y primaria, los resultados académicos mejoraron. En 2024, el 16,2% de los colegios alcanzó la categoría A+ en las pruebas Saber 11 y 57 de cada 100 jóvenes que culminaron bachillerato ingresaron de inmediato a la educación superior. Aun así, persiste la brecha entre la calidad educativa del sector oficial y el privado.

Panorama en el mercado laboral

El mercado laboral continúa siendo un desafío. La tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos, pero preocupa especialmente el desempleo juvenil, que alcanzó el 22,3%, frente al 17,2% del promedio nacional. A esto se suma que 5 de cada 10 trabajadores siguen en condiciones de informalidad, lo que refleja la fragilidad de la estabilidad laboral en la ciudad.

LEA TAMBIÉN: Asoenergía advierte que 2026 podría ser un año “crítico” en el servicio eléctrico: esta es la razón

“Encontramos que, en Barranquilla, de cada 10 ocupados, 5 son informales. Ahora, en el panorama del mercado laboral, ¿qué nos inquieta? Mujeres y jóvenes. Y más aún cuando la mujer es joven, es decir, cuando está la doble condición de segregación”, sostuvo Lucía Avendaño, directora de Barranquilla Cómo Vamos.

La seguridad: el dolor de cabeza de los barranquilleros

La seguridad es el punto más crítico del informe. Entre 2023 y 2024 se registraron 940 homicidios, lo que elevó la tasa a 41 por cada 100.000 habitantes, por encima de ciudades como Cartagena y Medellín. Además, las denuncias por extorsión llegaron a 892 casos en 2024, ocho veces más que en 2018, lo que afecta de manera especial a los pequeños empresarios y comerciantes.

“Con preocupación vemos el tema de seguridad. Indiscutiblemente, el tema de extorsión es un fenómeno que está marcando, de manera protagónica, el panorama de la seguridad. Entre 2018 y 2024 se octuplicó —se multiplicó por ocho— el registro de los casos denunciados, y eso que no estamos teniendo en cuenta el subregistro. Y también el tema de homicidios. Extorsión y homicidios, son temas que observamos con mucha preocupación”, mencionó.

En contraste, el turismo mostró un comportamiento positivo. La llegada de visitantes extranjeros alcanzó los 100.749 en 2024, y Barranquilla se ubicó en el sexto lugar del ranking nacional de competitividad turística. El dinamismo también se refleja en el sector cultural, con más de 5.000 gestores inscritos en la plataforma Soy Cultura, principalmente en áreas como música, danza y gestión cultural.