Asoenergía advierte que 2026 podría ser un año “crítico” en el servicio eléctrico: esta es la razón

Sandra Fonseca, presidenta de Asoenergía, en entrevista con Caracol Radio, manifestó que el país vive una clara crisis de expansión de infraestructura porque no se ha hecho la incorporación de energía que se preveía a pesar de las dos subastas de energía que ha hecho el Gobierno nacional para abastecerse de generación y no han entrado cerca de un 50%.

Agregó que tampoco hay líneas de transmisión con entrada oportunidad, sino que están retrasadas hasta por siete años.

Fonseca aseguró que estas problemáticas hacen que el país no pueda abastecer la demanda nueva adicional.

“En gas es exactamente igual, en este momento no se puede abastecer la demanda plena en el país y la decisión sobre el proyecto de infraestructura con la regasificación aún no se han tomado”, dijo.

Críticas al Gobierno

Por otra parte, criticó que el Gobierno nacional haya garantizado la prioridad de gas a las generadoras térmicas y no a la industria, para evitar un desabastecimiento de energía en la región Caribe, esto ante el mantenimiento programado de la regasificadora ubicada en Cartagena.

“Al salir esta planta de mantenimiento, el Gobierno ya decidió, a través de una resolución que se le dará prioridad de gas a las generadoras térmicas y no a la industria para evitar un desabastecimiento de energía eléctrica en la Costa”, señaló Fonseca.

Hay que indicar que el Centro Nacional de Despacho de XM, operador y administrador del mercado eléctrico en Colombia, advirtió que por la entrada de mantenimiento de la regasificadora de Cartagena podría haber apagones en el Caribe.

¿Qué otra advertencia hace el gobernador del Atlántico?

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, advirtió que seguirán aumentando las deudas de Air-e con los generadores de energía.

El mandatario de los atlanticenses sostuvo que, si no se toman medidas con la empresa Air-e, seguirán estas deudas y de llegar a este panorama habrá un problema muy serio por parte de la compañía intervenida para entregar la energía a los usuarios.

Por otra parte, dijo que se debe garantizar compras oportunidad de energía, de no hacerlo sería más caro comprarlo.