Así se transformará el Metropolitano: conozca los diseños de la casa de la Selección Colombia

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, presentó oficialmente el ambicioso proyecto de ampliación y modernización del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que busca convertirlo en un escenario de talla mundial y llevar su capacidad a más de 60 mil espectadores.

“Estamos ultimando los detalles del nuevo coloso de la Ciudadela y en los próximos días abriremos licitación pública. Muy pronto Colombia conocerá cómo se transformará este escenario histórico en un estadio de talla mundial”, señaló el mandatario al revelar los renders de la obra.

¿Cuáles serían los cambios del estadio Metropolitano?

Las imágenes muestran un diseño renovado que incluye cambios en la fachada, ampliación de tribunas, modernización de camerinos, mejoramiento del gramado y un nuevo túnel de salida para los jugadores, con espacios VIP para los hinchas.

Foto: tomada de la cuenta de X del alcalde Char.

La remodelación responde a los estándares exigidos por la Conmebol y permitirá que Barranquilla sea sede de grandes eventos deportivos y artísticos.

Cabe destacar que el estadio Metropolitano sería seleccionado para albergar la final de la Copa Sudamericana en 2026, lo que refuerza la importancia de esta actualización.

¿Cuándo iniciarían las obras?

Aunque se tenía pensado iniciar las obras en septiembre, luego del concierto del artista vallenato, Silvestre Dangond, el alcalde Char confirmó que los trabajos iniciarán una vez culminen los compromisos de Junior en el fútbol colombiano.

Así sería el túnel hacia la cancha. Foto: tomada de la cuenta de X del alcalde Char.

“Apenas Junior quede campeón este año vamos a cerrar el estadio y comenzar las obras de ampliación”, mencionó Char en su momento.

Actualmente el Metropolitano tiene una capacidad para cerca de 45 mil espectadores y es la casa oficial de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias a las Copas del Mundo.