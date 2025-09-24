Líder juvenil y candidato al Consejo Municipal de Juventud fue asesinado en Chigorodó

Chigorodó, Antioquia

En la noche del martes 23 de septiembre fue asesinado a disparos Yeimar Gamboa Yepes, reconocido líder juvenil, defensor de derechos humanos y candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático en el municipio de Chigorodó.

En el ataque armado cometido en el barrio El Bosque también resultó herida una mujer, quien fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo atención médica.

Gamboa Yepes contaba con una amplia trayectoria en procesos de participación ciudadana. Había aspirado previamente al Concejo Municipal y era reconocido por su labor con jóvenes en iniciativas de especial protección constitucional y de reconciliación en el territorio.

Rechazo al homicidio del líder juvenil

La noticia de su muerte generó un profundo rechazo entre organizaciones sociales, líderes políticos y la comunidad en general. La Alcaldía de Chigorodó expresó sus condolencias a través de un comunicado:

“Desde la Alcaldía Municipal de Chigorodó expresamos nuestras más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del joven Yeimar Gamboa Yepes, líder juvenil de nuestro municipio y actual candidato al Consejo Municipal de Juventud CMJ por el partido Centro Democrático. A sus familiares, amigos y comunidad en general, nuestras más sinceras condolencias y fortaleza en este momento difícil”.

Por su parte, la Fundación Sumapaz condenó el hecho violento y exigió garantías para la participación política y social de los jóvenes en la región.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables del asesinato que ha conmocionado a la población de Chigorodó y de todo el Urabá antioqueño.