La UPTC se compromete a revisar la “Ruta Violeta” para prevenir la violencia de género

El rector de la universidad, Enrique Vera estuvo con los estudiantes y asumió compromisos.

Tunja

El martes 23 de septiembre un amplio grupo de jóvenes se tomó el edificio administrativo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en su sede central de Tunja para denunciar la falta de acción de las directivas en varios casos de acoso y violencia de género que involucra por lo menos a cuatro profesores.

“Estuvimos hoy 4 horas reunidos en el edificio administrativo con el plantón, yo como siempre atendiendo todas las inquietudes que hay de esa problemática sobre violencia de género y también sobre el tema académico de la Universidad. Es decir, algunos profesores que no cumplen sus actividades académicas”.

Reconoció el rector, que hay dificultades en el funcionamiento de los mecanismos internos para atender estos casos y posible complicidad de funcionarios con profesores denunciados.

“Como ellos lo mencionaron, hay algunas falencias que debemos seguir mejorando para que las denuncias que ellas y ellos hacen en torno a profesores, los mismos estudiantes entre sí, realmente surtan efectos y las personas sean castigadas cuando realmente se hace alguna acción de estas en la Universidad. Nosotros el deseo nuestro en la Universidad es que la Universidad sea cero, violencia de género, donde se pueda vivir con libertad”.