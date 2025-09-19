DT de Colombia Sub-20 confirmó bajas por indisciplina para el Mundial: “No se adaptaban a normas”

La Selección Colombia Sub-20 ultima detalles para lo que será la participación en el Mundial de la categoría que tendrá lugar en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. En la fase de grupos, la Tricolor se medirá ante Arabia Saudita (29 de septiembre), Noruega (jueves 2 de octubre) y Nigeria (domingo 5 de octubre).

El último partido del equipo que dirige César Torres fue empate, un amistoso ante Paraguay 1-1, mientras que el previo terminó en triunfo 1-0 contra Panamá. Se espera que la lista definitiva de 21 jugadores se dé a conocer este viernes 19 de septiembre.

César Torres, previo al Mundial Sub-20

El técnico se refirió a varias situaciones antes de afrontar la Copa del Mundo. Entretanto, confirmó que las dos bajas en la prelista, de Keimer Sandoval (Estrella Roja de Belgrado) y John Edwin Montaño (Lommel de Bélgica), fueron por indisciplina, tal y como se venía abordando.

Selección Colombia Sub-20 confirmó convocatoria de preparación para el Mundial en Chile 2025

“Montaño y Keiner son chicos que antes que futbolistas son seres humanos. Uno de nuestros deberes es ayudar a entregar al país buenos seres humanos. Tienen aspectos disciplinarios por mejorar, agotamos todos los recursos con ellos y tomamos decisión que no iban a estar más con el equipo porque no se adaptaban a las normas de convivencia”, dijo.

Otras declaraciones de César Torres

El proceso premundialista: “Desde el 30 estamos en este último ciclo premundialista, con dos objetivos claros. Uno era servir de sparring de las mayores, después cuando ellos van a jugar sus partidos con Venezuela nos ocupamos de trabajar nosotros, con dos objetivos: seleccionar los jugadores del Mundial y se hizo en el juego con Paraguay, se le dio la oportunidad a jugadores que tenemos en observación para definir su situación, siempre con el objetivo de ganar, pero priorizando el objetivo de seleccionar bien los jugadores que vamos a tener”.

¿Cómo llega Neiser Villarreal?: “Neiser viene bien, vino a hacer su última parte de la recuperación con la Selección. El staff médico siempre estuvo muy pendiente de él, con el médico de Millonarios se trabajó conjuntamente. Creeríamos que los tiempos y su respuesta son adecuadas, incluso un poco más rápido de lo que se pensaba. Seguramente va a estar disponible para el primer partido, no sé si de titular. Además, es un chico que, más allá de todas las controversias que ha generado, es un chico noble, tranquilo, que entrena muy bien, que es feliz en selección, que disfruta de sus compañeros, de todo lo que se vive acá. Tuvo una gran prueba de fuego ahora y en la cual decidió jugar para Colombia el Mundial antes de pensar en cualquier otro tipo de negociación, y eso es valorable, son aspectos que la gente no sabe y qué tengo que reconocérselo en público”.

Jugar la final y lograr el título, el objetivo: “Queremos competir para ganar, queremos llegar a la final. Pero antes de llegar a ese partido siete, está el partido uno, y ese es el que nos interesa: competirlo, jugarlo bien y ganarlo. Y después preparar el segundo y así sucesivamente ir escalando. Soñamos con conseguir en ellos (en los 7 partidos) la mayor cantidad de victorias posibles y que esa regularidad en puntos nos lleve a levantar nuestra primera Copa Mundial”

Rivales del grupo: “A Arabia lo enfrentamos en Egipto, aquí hemos tenido la oportunidad de verlo competir con Paraguay, mañana lo veremos competir con México. Información tenemos de todos los rivales. Al igual que Noruega, Arabia también tienen un par de jugadores que han estado en la Selección Sub-23. Creo que son rivales respetables, todos con ideas distintas de juego y características propias, pero muy competitivo las dos selecciones. Es un grupo que va a estar parejo, pero Colombia tiene que tener el liderazgo y asumir el rol de protagonista, buscar clasificar de primero, respetando lógicamente cada rival”.