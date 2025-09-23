Mineros quedaron atrapados tras deslizamiento en socavón de Segovia, Antioquia

Segovia, Antioquia

Un deslizamiento de tierra en la vereda El Manzanillo, zona rural del municipio de Segovia, dejó a varios mineros de una multinacional atrapados en el socavón donde adelantaban labores de extracción.

La emergencia se presentó en la mina La Reliquia, hasta donde se desplazaron organismos de socorro que trabajan en las labores de rescate, mientras la comunidad permanece a la expectativa sobre el estado de salud de los trabajadores.

Por ahora, las autoridades locales y departamentales no han confirmado cuántos mineros permanecen bajo tierra ni el estado de la emergencia, que mantiene en alerta al nordeste antioqueño.

Noticia en desarrollo...