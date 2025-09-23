“Es una pataleta mediática, ya conocía a la fiscal de apoyo”: defensa de Nicolás Petro a fiscal Lucy Laborde

El abogado Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro desmintió las presuntas presiones e interferencias en la investigación del caso, denunciadas por la fiscal Lucy Marcela Laborde.

Carranza calificó la actitud de Laborde como una “pataleta mediática” y advirtió que no solo ya conocía, sino que había aceptado a la fiscal María Isabel Ramírez, asignada de apoyo el pasado 8 de septiembre y retirada en las ultimas horas.

“En marzo de este año ella misma de viva voz la presentó ante el juez del caso. Ella misma aceptó esa fiscal de apoyo. Es una cosa bastante extraña que ahora venga a ser esta pataleta mediática en vez de defenderse en las audiencias que es donde los fiscales y los abogados en igualdad de armas debemos defendernos”, señaló el penalista.

Esta es una repuesta a la carta que Laborde le envió a la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, manifestando su incomodidad por la designación de una fiscal de apoyo que no pidió y denunciando que siente afectada su independencia dentro de la investigación que lidera contra el hijo del presidente Gustavo Petro.

“El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo Y NO REQUIERO APOYO, ASESORIA NI ORIENTACION EN DICHO ASPECTO“ dice la misiva en la que la fiscal Laborde advierte que no necesita una delegada de apoyo.

“Nadie le está afectando la independencia (...) esto solamente es un show para presionar al juez y que mediáticamente logre lo que en las audiencias no ha podido realizar”, detalló Carranza.

Por ultimo advierte que, no han habido presiones indebidas en el caso por parte de la Dirección de Lavado de Activos, que lidera Sandra Liliana Mesa.