Fiscalía retira a la fiscal de apoyo que había asignado a la investigación contra Nicolás Petro

Tras la polémica carta de la fiscal Lucy Laborde, quien denunció sentirse afectada en su independencia dentro de la investigación que lidera contra Nicolás Petro, la Fiscalía General de la Nación tomó la decisión de retirar a la fiscal María Isabel Ramírez, que había sigo asignada de apoyo al caso el pasado 8 de septiembre.

La delegada había sido designada para brindar “acompañamiento, orientación y asesoría jurídica”. No obstante, Laborde, en su misiva dirigida a la jefa del ente acusador, Luz Adriana Camargo, manifestó su incomodidad y denunció “intromisiones indebidas”.

“El caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo Y NO REQUIERO APOYO, ASESORIA NI ORIENTACION EN DICHO ASPECTO, por lo tanto, no se evidencia situación alguna que prevea la “necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia”, destacó Laborde.

El hijo mayor del presidente Gustavo Petro enfrenta juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos por presuntas irregularidades en los dineros que recibió para financiar la campaña Petro Presidente en 2022; y, a la par, será imputado - el próximo 1 de octubre- por supuestas irregularidades en contratación.