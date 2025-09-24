Estudiantes denuncian omisiones en denuncias por acoso y violencia de género en la UPTC

Los estudiantes se quejaron que, desde el 9 de septiembre en una asamblea que se hizo en la Escuela de Ciencias Sociales se escucharon las denuncias y hasta ahora no se ha hecho nada.

Tunja

Un grupo de estudiantes protestaron y empapelaron las paredes de la universidad, denunciando que la institución ha hecho caso omiso a las denuncias por violencia de género y acoso contra algunos profesores.

Los estudiantes se quejaron que, desde el 9 de septiembre en una asamblea que se hizo en la Escuela de Ciencias Sociales se escucharon las denuncias y hasta ahora no se ha hecho nada.

“Estudiantes mujeres de primer semestre de la escuela, sacaron el escándalo de un docente de esta misma escuela que hizo los primeros semestres, en este caso por acoso académico, acoso de género, acoso psicológico y presiones hacia los estudiantes. Desde ahí se llevó el tema porque es un docente que lleva acosando más de 15 años. Un docente que arrincona estudiantes para hablarles de su físico, que en clases es despectivo con las personas alternas, con las personas que tienen estilo de ropa, diferentes ideologías, con comentarios como cállese usted no puede hablar”.

Las denuncias mencionan incluso al profesor acosador, como un “viejo verde”.

“El docente estigmatiza a los estudiantes por su forma de vestir, un docente de aproximadamente 70 años que hoy en día está dictando clases a jóvenes de 16 y 17 años. Un viejo verde en muchas ocasiones se refiere a las chicas que son provocadoras, no se pueden vestir con falda porque si no el profesor empieza a mirarlas y a hacer comentarios de su cuerpo”.

Una de las estudiantes víctima del profesor acusador, habló con Caracol Radio y aseguró que le permitieron al docente salir de la universidad sin adelantarse la “ruta violeta”.

“Nosotros como carrera tuvimos asamblea el 18 de septiembre, donde se iba a explicar cuál era el conducto regular que se tenía que seguir y salió el tema del acoso y los profesores que presuntamente estaban siendo acosadores de estudiantes. Se recogieron las denuncias de los estudiantes, se pasaron a la dirección de la carrera y lo que hizo fue mal asesorarse. Desde la ruta violeta y le dijeron, que llamara al profesor presunto acosador y que le dijera que le daba la opción de irse con su hoja de vida limpia. Dejaron que ese profesor se fueras así, como si nada”.

La estudiante aseguró que hay denuncias en fiscalía que involucran a varios profesores.

“Dos de estos cuatro docentes tienen denuncias activas en la Fiscalía, sin embargo, por el docente que estamos pagando nosotros en ese momento, ese docente tiene una denuncia activa en la Fiscalía desde el 2015”.

La joven advirtió que volvieron a contratar a un profesor con antecedentes en este delito.

“El director de nuestra licenciatura lo volvió a contratar con la única condición, de que si lo pillaban renunciara. Él, sabiendo que ese profesor tenía una demanda activa en la Fiscalía, con

pruebas, no se pasaron las cartas, las denuncias no se pasaron a la escuela”.

La estudiante le pidió al rector, Enrique Vera que se pronuncie sobre las irregularidades en el seguimiento a la “ruta violeta”.