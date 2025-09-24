Hernán Torres reveló el motivo de su fuerte enojo con Jorge Hurtado, en juego ante Fortaleza

Millonarios tomó un breve respiro en un semestre de muchas complicaciones, luego de derrotar este domingo a Fortaleza, en juego por la fecha 12 del fútbol colombiano. Los azules terminaron con el invicto de sus rivales, al derrotarlos 3-2 en el estadio El Campín.

Una de las imágenes que se robó toda la atención en el compromiso la protagonizaron el técnico Hernán Torres y Jorge Hurtado. El entrenador tolimense le hizo un fuerte reclamo.

Las cámaras de televisión y algunos aficionados captaron el momento. Torres le hizo un reclamo a su delantero, posterior a ello no ocultó su enojo y manoteó molesto, ante el jugador que intenta darle la mano al director técnico.

¿Por qué se molestó Torres con Hurtado?

En una entrevista en el canal de YouTube del periodista Octavio Mora, Hernán Torres reveló el reclamo que le hizo al jugador, reconociendo que aunque ha cambiado un poco en su carácter, es un técnico apasionado que vive el fútbol de esa manera.

“Le pregunté que si estaba cansado, me dijo que no, entonces le dije ‘hermano, hágame lo que le mande a hacer, referéncieme y recorte cuando esté en zona suya; cuando esté en zona de los otros, referencia (Stiven) Vega, usted me lo está dejando suelto y ¿Qué pasa viejo? Él me explicó y le dije ‘hágame caso en lo que yo le dije, hágame caso en lo que yo le mandé’ y eso fue no más“.

Y agregó: “Cabezas Hurtado es un jugador muy bueno, me tiene sorprendido, lo que pasa es que hay que inducirlo y ubicarlo y llevarlo a donde queremos que llegue. Tiene todas las capacidades para ser un jugador referente, es joven, yo sé que nos va a dar, que va a cumplir y que va a llenar todas las expectativas de los hinchas de Millonarios”.

Sobre su temperamento

Al respecto, comentó: “He tratado de mejorar mucho ese tema, llevamos muchos años en esto y la vida y el fútbol me ha ido madurando. Hay momentos que el chip se le salta a uno, hay momentos que el chip no lo puede controlar y momentos en los que uno necesita que el equipo le alce, le juegue bien, son partidos decisivos que hay que ganar sí o sí, si no queremos dejar morir la posibilidad que se tiene.

“Hay momentos que a uno como ser humano se le salta el chip y a mí se me salta a veces. El fútbol yo lo siento, es una pasión y yo la vivo al 100%”, Concluyó.