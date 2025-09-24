Crimen en San Cristóbal: joven de 20 años murió apuñalado y un menor extranjero fue capturado

Colombia

Un joven de 20 años murió tras recibir una herida con arma corto punzante en el barrio La María, de la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El caso ocurrió cerca de las siete de la noche, cuando la víctima, identificada como Zapata, se encontraba con una joven en la carrera 2 con calle 8 sur.

De acuerdo con la investigación preliminar, el presunto agresor, un adolescente de 17 años y de nacionalidad extranjera, habría actuado cegado por los celos al ver a su pareja compartir con la víctima. Testigos señalan que, en medio de la ira, el menor sacó un puñal y lo atacó en el pecho, causándole la muerte.

El agresor fue capturado en flagrancia y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo, además de brindar acompañamiento psicológico a la joven que presenció el crimen.

Homicidios en Bogotá: un panorama preocupante

El caso se suma a la compleja situación de homicidios en la capital. Aunque la Alcaldía de Bogotá reportó en abril de 2025 una reducción del 13 % frente al mismo mes del año anterior, los registros no muestran una tendencia sostenida a la baja.

En lo corrido del año se han registrado 521 homicidios, de los cuales 156 estarían relacionados con el sicariato.

Entre septiembre de 2024 y enero de 2025 se contaron 563 asesinatos en la ciudad, concentrados en 10 localidades.

Las autoridades han planteado como meta reducir la tasa de homicidios a 8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la participación de menores en hechos violentos y el aumento de muertes por encargo revelan que la problemática tiene múltiples causas que requieren atención integral.