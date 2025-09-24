Así fueron las reuniones bilaterales de Trump durante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la 80° Asamblea General de la ONU. FOTO: Taylor Hill/Getty Images / Taylor Hill

Tras las duras declaraciones del presidente Donald Trump durante la Asamblea General de Naciones Unidas y las críticas al trabajo del organismo mundial, el mandatario aseguró que “está con la ONU al 100%”.

Durante un encuentro privado, el presidente Donald Trump, aseguró al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que Estados Unidos apoya a la ONU «al 100 %» aun cuando esté en desacuerdo con el organismo y pese a las duras críticas en su contra durante su discurso en el que incluso cuestionó su papel, luego de que afirmara haber puesto fin a siete guerras en lo corrido del año sin la ayuda del organismo.

“Nuestro país apoya a las Naciones Unidas al 100%”, dijo Trump a Guterres. “Puede que a veces discrepe, pero las apoyo plenamente porque el potencial de paz en esta institución es enorme”.

Guterres aseguró a Trump que Estados Unidos fue fundamental en la formación de la ONU y aplaudió sus esfuerzos por lograr ceses del fuego y acuerdos de paz. Añadió que quería asegurarle a Trump que la ONU y sus líderes están “a su entera disposición” para lograr una “paz justa” en el mundo.

El mandatario también se refirió al incidente de las escaleras eléctricas del recinto, que se detuvieron mientras se dirigía al estrado. Trump lo minimizó diciendo que “los accidentes pasan”, aunque desde Washington DC su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que se investigará el hecho y advirtió que podría haber consecuencias si se comprueba que se trató de una manipulación externa.

¿Premio Nobel de Paz?

Durante su discurso ante la ONU y en lo corrido de las últimas semanas, Trump ha mencionado su deseo por el Premio Nobel de Paz. Junto con las siete guerras que afirma haber terminado, Trump mencionó los Acuerdos de Abraham, una serie de acuerdos negociados por Estados Unidos que establecieron la normalización diplomática entre Israel y varios estados árabes y de mayoría musulmana en 2020. Aseguró que Estados Unidos nunca recibió el reconocimiento por ello.

“Todos dicen que debería recibir el Premio Nobel de la Paz por cada uno de estos logros, pero para mí, el verdadero premio serán los hijos e hijas que viven para crecer con sus madres y padres, porque millones de personas ya no mueren en guerras interminables y sin gloria”, declaró Trump.

Líderes de países como Pakistán, Israel, Camboya, Armenia y Azerbaiyán ya han nominado a Trump para el codiciado premio.

Reunión bilateral con presidente de Ucrania

Trump sostuvo además una reunión bilateral con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y, en contraste con sus declaraciones pasadas, cuando sugería que la guerra con Rusia terminaría si Kiev cedía territorio, esta vez afirmó que cree que, con el apoyo de la Unión Europea, Ucrania puede recuperar sus fronteras originales.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homologo ucraniano Volodimir Zelenski. FOTO: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images / China News Service Ampliar

Trump afirmó también que “la economía rusa está terrible ahora mismo... se está desplomando. Ucrania está haciendo un gran trabajo deteniendo a este ejército, francamente grande. Es asombroso”, agregó que “es una guerra que debería haber terminado en tres días; se decía que sería muy rápida, pero hay que reconocer el mérito de los soldados ucranianos y de todos los implicados”.

El presidente Trump también resaltó que Rusia y su ejército no se ven muy bien, “llevamos tres años y medio de durísima lucha y parece que no va a terminar en mucho tiempo”.

Trump también respaldó que países miembros de la OTAN ataquen aviones rusos que incursionen en sus territorios, “depende de las circunstancias. Pero somos muy firmes con la OTAN”.

Trump y Macron sobre un Estado Palestino

Donald Trump y Emmanuel Macron. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images. / LUDOVIC MARIN Ampliar

El mandatario estadounidense también se reunió con su homólogo francés Emmanuel Macron, con quien discutió sobre el reconocimiento internacional del Estado palestino. Trump nuevamente criticó esa decisión y la calificó como “una recompensa al grupo terrorista Hamás”.

Macron, por su parte, lo refutó y aseguró que Estados Unidos es uno de los pocos países que puede presionar a Israel para detener la guerra en Gaza.