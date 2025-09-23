“No hay un solo estudio que demuestre que el acetaminofén produce autismo” Médico miembro del ACOG

Recientemente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de dicho país, alertaría a los médicos sobre como el uso de acetaminofén, o también llamado paracetamol durante la época de gestación, podría implicar un alto riesgo de desarrollar autismo en el bebé.

Estas afirmaciones causaron un gran debate en la comunidad médica, pues durante años, los expertos han afirmado que el acetaminofén, llamado Tylenol en Estados Unidos, era la única opción segura y de venta libre para aliviar el dolor y la fiebre en mujeres embarazadas. Pues otras alternativas, como el ibuprofeno o la aspirina, podrían aumentar el riesgo de que se den complicaciones durante el embarazo. Por otro lado, el no tratar una fiebre podría ser de gran peligro tanto para la mujer embarazada como para el feto.

Le podría interesar: Este es el medicamento que lo ayudaría a perder peso más fácilmente: según estudio

Luego de estas declaraciones, el miembro del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, Jorge Alberto García, comentó que desde la Asociación Norteamericana de Ginecología comunicaron que no hay una evidencia clara que demuestre o establezca una relación entre el uso prudente del acetaminofén durante cualquier etapa del embarazo, y el desarrollo del feto.

Además, García comentó la importancia de que los pacientes no consuman medicamentos sin antes ser revisados por un médico que sea quien les formule los fármacos, y más aún en el caso de las embarazadas, que deben mantener un acompañamiento de su ginecólogo que es la persona que se encuentra al tanto de los controles prenatales.

Le podría interesar: Gobierno Trump confirma que recibió carta de Maduro: hubo muchas mentiras repetidas

Consumo prudente de acetaminofén

El ginecólogo y obstetra, comentó acerca del uso prudente de este medicamento, primero estableció que dadas las variantes tanto originales como genéricas, las concentraciones del fármaco pueden variar, sin embargo, el promedio se establece al rededor de los 500 mg, y, según esto, la recomendación es de una pastilla cada 6 u 8 horas. En cuanto a esto, recalcó que esta es la recomendación para adultos, pues en los niños y bebes las recomendaciones pueden ser muy diferentes.

Por otro lado, el médico estableció que en su perspectiva, los medicamentos son venenos, y, por tanto, cuando un médico formula un fármaco, es porque puso en una balanza tanto los beneficios como los efectos no deseados que este mismo puede producir, y en tanto los beneficios son mucho mayores a los riesgos, se toma la determinación de formularlo. De ahí la importancia de visitar un profesional y no automedicarse.

Por otro lado, García comento una situación que se dio en años anteriores, cuando se planteó que las hormonas que se formulaban para la menopausia eran cancerígenas, lo que causó una alarma a nivel mundial sobre su uso hasta que se logró demostrar que solo había sido un error en estudios. El médico planteó que lo primordial en estos casos, es tener precaución en la formulación y consumo de cualquier medicamento, pues bajo la asesoría correcta, cualquier fármaco puede funcionar muy bien.

Otras noticias: Trump vuelve a la Asamblea General cuestionando a la ONU “las palabras vacías no resuelven la guerra”