Aburrá Sur lidera proyecciones de crecimiento en empleo y ventas, según Encuesta ERE

Aburrá Sur se destacó en la más reciente Encuesta de Ritmo Empresarial (ERE), correspondiente al segundo semestre de 2025, por registrar las mejores proyecciones de crecimiento en empleo a nivel nacional y un marcado optimismo en el aumento de ventas.

La medición, realizada entre 6.405 empresas afiliadas a 22 cámaras de comercio en 13 departamentos, contó con la participación de 301 compañías del Aburrá Sur, las cuales arrojaron resultados superiores al promedio nacional en varios indicadores clave.

Crecimiento en empleo

El 15,7 % de las empresas del Aburrá Sur espera aumentar su planta de trabajadores en el segundo semestre de 2025, más del doble del promedio nacional (6,9 %). En el primer semestre, la subregión ya se había ubicado entre las de mayor crecimiento en empleo, con un 21,8 % de compañías que aumentaron su personal, junto con Medellín y Barranquilla.

En general, el empleo se mantuvo estable en un 73,6 % de las empresas, lo que refleja estabilidad laboral en el entorno nacional.

Optimismo en ventas

En cuanto a ventas, el 55,6 % de las empresas del Aburrá Sur proyecta un aumento en el segundo semestre del año, cifra superior al promedio nacional (44,2 %) y solo por debajo de Buga (57,8 %) y Putumayo (57,4 %).

Durante el primer semestre, el 19 % de las empresas reportó crecimiento en ventas, el 41,1 % se mantuvo estable y el 40 % registró una disminución.

Perspectivas económicas

Respecto a la percepción de la economía, el 27,8 % de las compañías del Aburrá Sur considera que la situación mejorará en el segundo semestre, porcentaje similar al promedio nacional. Sin embargo, un menor número espera un empeoramiento (25,2 % frente a 31,3 % nacional), lo que refleja una visión menos pesimista frente al futuro inmediato.

En materia de inversión, el 27,5 % de las empresas del Aburrá Sur planea realizar inversiones en lo que resta del año, un dato cercano al 27,7 % reportado a nivel nacional en el primer semestre.

Impacto de la inteligencia artificial

La encuesta también evaluó la adopción de la inteligencia artificial (IA). En el Aburrá Sur, el 42,28 % de las empresas ya la implementa o planea implementarla, cifra superior al promedio nacional (38,3 %). Sin embargo, el 57,72 % aún no contempla su uso.

Por áreas, la adopción de IA se concentra en marketing y ventas (68 %), mientras que en finanzas (26,2 %), logística (21,4 %) y recursos humanos (15,2 %) los niveles de integración son ligeramente superiores al promedio nacional.

Balance general

De acuerdo con la ERE, el Aburrá Sur sobresale entre las regiones del país por su liderazgo en expectativas de generación de empleo y su optimismo en ventas, lo que evidencia un dinamismo empresarial que contrasta con la prudencia observada en otras zonas del país.