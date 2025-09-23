Marta Gómez regresa a los escenarios con “Letra y Música”, un viaje íntimo por su memoria

La cantautora colombiana Marta Gómez regresa a los escenarios de la capital con “Letra y Música”, un concierto íntimo que invita a recorrer su memoria en sus 25 años de carrera artística. La cita será el 1 de noviembre en el Teatro Colsubsidio, con una noche que promete convertirse en un viaje emocional a través de su trayectoria musical.

En esta puesta en escena, Marta abrirá las puertas de su universo personal: desde las primeras canciones escritas en el piano de su casa materna hasta las composiciones más recientes que reflejan amores, desamores, temores, esperanzas y la admiración por las mujeres que han inspirado su camino. Temas como “Paula Ausente”, “Destellos de belleza” y “Confesión” estarán presentes en una velada que combina nostalgia, poesía y fuerza musical.

El concierto recreará la intimidad de un hogar, donde Marta estará sentada en un sofá, acompañada por una máquina de escribir de la que brotan canciones que vuelan. Un montaje escenográfico de gran nivel artístico que será el marco perfecto para este viaje sensorial que conduce a lo más profundo del alma de donde nacen sus canciones. Con una banda compuesta por piano, guitarra, percusión y bajo, Marta contará con la participación especial de Laura Pérez y María José Mendoza, dos artistas invitadas que se sumarán a esta experiencia única en Bogotá.