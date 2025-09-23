El Mago de las Burbujas Pierpaolo Laconi presenta “Dreaming Bubbles”

Llega a Colombia “Dreaming Bubbles”, el espectáculo del Mago de las Burbujas, PierpaoloLaconi conocido artísticamente como Whitedream y poseedor del Récord Guinness por la pompa de jabón más grande hecha a mano.Con cuatro presentaciones en Colombia: el 4 de octubre a las 11:00 am y 4:00 pm en MBS Theater Colegio Montessori en Bogotá y el 5 de octubrea las 11:00 am y 4:00 pm en el Teatro Universidad de Medellín. Una experiencia sensorial que transportará a los asistentes a un mundo donde las burbujas cobran vida, la luz se multiplica en colores y la fantasía se mezcla con la ciencia.

“El Show de Burbujas Mágicas”, es un espectáculolleno de ilusión y emoción, capaz de sorprender no solo a los más pequeños, en cuanto la propia estructura de las pompas dejará asombrados también a los adultos, activando ese mecanismo inconsciente que nos permite “volver a ser niños” cuando miramos estas esferas iridiscentes.

Cortesía: “Dreaming Bubbles” de Pierpaolo Laconi Ampliar

El show combina burbujas gigantes, fuego, luz, música y teatro gestual en un viaje poético que despierta emociones en grandes y chicos. Cada número está diseñado para conectar con el niño interior, provocar sonrisas inesperadas y llenar de asombro a toda la familia. En escena, las burbujas se transforman en criaturas vivas que flotan entre la realidad y el sueño: burbujas con humo, burbujas de fuego, burbujas dentro de burbujas, acompañado de una banda sonora y las coreografías de danza de la bailarina profesional Ana Penalvay, quienes junto al Whitedream nos sumergirán en un divertido y mágico viaje en el encantado mundo de las pompas de jabón.

En “Dreaming Bubbles” no hay diálogos, pero lo entenderás todo con el corazón. El Mago de las Burbujas Pierpaolo Laconi (Whitedream) es un artista italiano que ha llevado su arte a escenarios de todo el mundo. Una experiencia familiar envolvente, perfecta para quienes quieren vivir algo diferente. Se realizará el 4 de octubre a las 11:00 am y 4:00 pm en MBS Theater Colegio Montessori en Bogotá y el 5 de octubre a las 11:00 am y 4:00 pm en el Teatro Universidad de Medellín. Entradas disponibles en ticketshows.