Duro mensaje de Petro contra Trump en la ONU: pide proceso penal por misiles en el Caribe

En su última intervención como presidente de Colombia ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Gustavo Petro lanzó un fuerte cuestionamiento contra la política exterior de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, y pidió que se inicien procesos penales contra los responsables de las operaciones militares en el Caribe.

“Necesitan imponer el diálogo y lanzar misiles en el Caribe”, afirmó el mandatario al comenzar su discurso, en el que criticó abiertamente las acciones de Washington en la región.

Le puede interesar: 10 frases que dejó el discurso de Petro ante la ONU: es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez

Según Petro, esas operaciones militares constituyen una violación al derecho internacional y deben ser investigadas. “Se le debe abrir proceso penal a los funcionarios que dieron la orden de lanzar los misiles contra las embarcaciones en el Caribe”, agregó.

Le recomendamos: Petro en la ONU: Los discursos marcados del presidente colombiano por guerras y crisis climática

Discurso de Petro en la ONU:

El jefe de Estado también expresó su rechazo a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas y que ha sido duramente criticada por el Gobierno colombiano.

Para Petro, esa medida no solo desconoce los esfuerzos del país, sino que también se enmarca en una política antidrogas “fracasada” que necesita un cambio profundo.

Lea también: Petro en la ONU: la descarbonización, cambio climático y descertificación marcarán su discurso