¿Qué ha pasado con los policías implicados en entramado criminal de ‘Papá Pitufo’?

Colombia

Se trata de por lo menos cuatro uniformados involucrados en este entramado criminal. Inicialmente, el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, secretario privado del general Heinar Puentes Aguilar, hoy también investigado por supuestos nexos con ‘Papá Pitufo’ y quien ya salió de la Policía Fiscal y aduanera.

Por otro lado el coronel Alexander Galeano Ardila intermediario con los lideres de la organización, actualmente también se encuentra fuera de la institución, luego de pedir su retiro voluntario.

El intendente de la Policía José Helí Alzate Moncayo, que al parecer era el encargado de mover el dinero con el cual pagaban coimas a funcionarios públicos para que omitieran los controles aduaneros, salió de la institución, y hoy se encuentra retirado, igual que el coronel Abdón Enrique Melo Ramírez,quien jefe de División Control Operativo- POLFA de la ciudad de Pereira.

Y por último, el Mayor Peter Steven Nocua, entonces jefe de la División de Control Operativo de la Polfa en Cartagena, formó parte de la estructura de la red criminal, y actualmente se encuentra en la Dirección de Educación, responsable de servicios y asuntos generales.

Fuentes de la Policía Nacional confirman que se está a la espera de respuestas judiciales para tomar decisiones con respecto al cargo de este servidor.