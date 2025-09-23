Fiscalía pide a Interpol mantener vigente circular roja contra ‘Papa Pitufo’ en 190 países

La Fiscalía General de la Nación envió una solicitud a Interpol para que publique la circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, y que sea visible en los 190 países que hacen parte de la organización para evitar su fuga.

“Me permito solicitar su valiosa colaboración para consultar la vigencia de la circular roja comunicada por esta fiscalía en el marco del proceso de la referencia, que se adelanta en Colombia contra el señor DIEGO MARIN BUITRAGO (...) lo anterior a efectos de verificar y corroborar la actualización de la circular comunicada el pasado 4 de febrero (...) y si la misma está visible en el sistema de la INTERPOL”, se lee en el oficio del ente acusador.

La justicia colombiana requiere al también señalado como ‘El Zar del Contrabando’, -quien estaría en Portugal- por los delitos de concierto para delinquir y cohecho.

De acuerdo con el ente investigador, “la organización criminal que lideraba alias ‘Papá Pitufo’ sobornaba a funcionarios y miembros de la policía para “facilitar actividades de contrabando y con ello lograr la introducción de mercancías de manera irregular a Colombia desde los principales puertos de Cartagena y Buenaventura, especialmente cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y zapatos para distribuirlos a nivel nacional”.