Fiscalía alista imputación en contra de dos fichas clave de ‘Papá Pitufo’

EL DATO DE JOSE ANDRES

La Fiscalía le imputará cargos al coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez; y al mayor en retiro Peter Steven Nocua Henao, dos exfuncionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) destinados a ser jefes de control operativo en puertos, uno de ellos fue una ficha principal de la presunta red criminal que controlaba el llamado zar del contrabando ‘Papá Pitufo’.

Otro dato importante. Estas dos personas están negociando un principio de oportunidad y serán testigos de la Fiscalía en el entramado de contrabando y corrupción que presuntamente lideraba ‘Papá Pitufo’.

El rol de las fichas de Papá Pitufo

El mayor en retiro Peter Steven Nocua Henao… fue destinado a ser jefe de la División de Control Operativo – POLFA de la ciudad de Cartagena en 2023. Fue quién denunció y posteriormente paso a ser agente encubierto, antes de ser agente encubierto hizo parte de la estructura y su participación es clave porque conoce como funcionaba la red criminal.

Y coronel en retiro Abdón Enrique Melo Ramírez, quien jefe de División Control Operativo- POLFA de la ciudad de Pereira. Este hombre se reunió una vez con Papá Pitufo por intermedio del mayor en retiro Mario Andrés Sarmiento Rojas. Abdón recibió $8 millones de Papá Pitufo.

¿Qué ha pasado con el rastreo a Papá Pitufo?

Fuentes confirmaron que la Fiscalía solicitó información del paradero de Diego Marín Buitrago. Desde junio pasado que el Tribunal Supremo de Portugal le concedió la libertad por vencimiento de términos, no se tiene rastro de su paradero.

La acusación formal en contra de ‘Papá Pitufo’ se programó para el 13 de noviembre a las 8:30 am ante el juzgado 5 Especializado de Bogotá, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme ese proceso.