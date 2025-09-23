Policía de la Dirección de Antinarcóticos fue asesinado en el norte del Cauca

Popayán, Cauca

El asesinato del patrullero Yohan Stiven Caicedo Gómez perteneciente a la Dirección de Antinarcóticos, se presentó en el sector conocido como El Crucero en la carretera que une a los municipios de Guachené y Caloto en el norte del Cauca.

El uniformado que estaba de vacaciones pero se encontraba de comisión en el Putumayo fue hallado con siete impactos de arma de fuego.

Caicedo Gómez llevaba dos años y nueve meses en la Policía y era natural de Caloto, Cauca.

En la zona donde se registró el homicidio tiene presencia la columna Dagoberto Ramos de las disidencias de Iván Mordisco.

La secretaria de Gobierno departamental, Maribel Perafán expresó que “cualquier información que nos puedan entregar para evitar que este tipo de acciones se generen en el departamento del Cauca, de verdad que nos ayudarían muchísimo. Tenemos que generar solidaridad. Todos somos caucanos y caucanas”.

Horas antes en el municipio de Puerto Tejada, fue asesinado el patrullero Yasmir Gustavo Ortiz de 24 años quien fue atacado con arma de fuego al parecer por integrantes de una pandilla.

Más de 15 uniformados de la Policía han sido asesinados este año en el departamento.