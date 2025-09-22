Recuperan los cuerpos de siete mineros atrapados en el norte del Cauca

Santander de Quilichao, Cauca

Luego de nueve días de búsqueda, fueron hallados los cuerpos de los siete mineros atrapados en el socavón de una mina de oro en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

El accidente minero se registró el pasado 12 de septiembre en la vereda Brasilia, corregimiento de San Antonio y desde entonces los cuerpos eran buscados por organismos de socorro, la Agencia Nacional de Minería y las comunidades de la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Dayro Guerrero, Alejandro Larrahondo, Robert Balanta, Gabriel Balanta, Neftalí Trochez, Carlos José Piña y Orlando Martínez.

El alcalde de Santander de Quilichao, Luis Eduardo Grijalba, lamentó la muerte de los siete trabajadores y aseguró que “los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para ser entregados a sus familiares luego del proceso de identificación especialmente con los ciudadanos extranjeros”.

En esta misma zona del departamento ya se habían registrado dos accidentes similares con desenlaces fatales.